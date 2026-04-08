TikTok plant, ein weiteres Milliarden-Dollar-Rechenzentrum in Finnland zu bauen

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Ein Rechenzentrum in der finnischen Stadt Kouvol reicht nicht aus, da Reuters berichtet hat, dass ein zweites in Lahti gebaut werden soll und 2027 mit Kosten von mehr als einer Milliarde Euro in Betrieb sein soll. Allerdings bedeuten kühles Klima und kostengünstiger, kohlenstoffarmer Strom, dass der Betrieb in Finnland zumindest theoretisch günstiger sein sollte.

TikTok steht wegen der Einhaltung der DSGVO unter Kritik, wobei die zusätzlichen europäischen Rechenzentren in Finnland sicherstellen, dass alle Daten europäischer Nutzer korrekt gespeichert werden, doch dies hat die Fins laut Reuters nicht davon abgehalten, ihre Bedenken zu äußern, wobei der damalige Wirtschaftsminister Wille Rydman mit der Aussage zitiert wurde, die Entscheidung solle aus Sicherheitsgründen "überdacht" werden. Es ist erwähnenswert, dass das finnische Verteidigungsministerium 2024 das erste Zentrum genehmigt hat.