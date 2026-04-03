Lewandowski, Donnarumma, Guirassy und die größten Stars, die die Weltmeisterschaft 2026 verpassen werden

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Die vollständige Liste der Teams der Weltmeisterschaft 2026 wurde am Dienstag finalisiert, wobei Irak und die DR Kongo die letzten Teams waren, die sich qualifizierten, und mit der Ausscheidung Italiens, die in der italienischen Presse und der Fußballwelt insgesamt ein Erdbeben auslöste. Diese Sommer-Weltmeisterschaft wird die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten sein, mit 48 Teams, darunter einige sehr ungewöhnliche wie Haiti, Curaçao, die Türkei, Iran, die DR Kongo und der Irak.

Allerdings gab es einige bemerkenswerte Abwesenheiten, und einige bekannte Stars werden das Turnier und möglicherweise ihre letzte Chance auf eine Weltmeisterschaft aufgrund ihres Alters verpassen. Vielleicht kein größerer Name als Robert Lewandowski, nachdem Polen von Schweden ausgeschieden war. Mit 37 Jahren könnte der Barcelona-Stürmer, der 89 Tore für Polen erzielt hat, in vier Jahren für die Weltmeisterschaft 2030 nicht mehr aktiv sein.

Die Eliminierung Italiens bedeutet, dass keine italienischen Spieler am Wettbewerb teilnehmen werden. Vielleicht der bekannteste ist Torwart Gianluigi Donnarumma, der bei der UEFA-EM 2020 zum Spieler des Turniers gewählt wurde. Auch im Elfmeterschießen schied Dänemark aus, und mit ihnen Christian Eriksen, der mit 34 Jahren vielleicht nicht mehr bei der Weltmeisterschaft 2030 dabei ist.

Aus afrikanischen Ländern schied Guinea aus, ebenso wie der Borussia-Dortmund-Stürmer Serhou Guirassy sowie der ehemalige Napoli-Stürmer Victor Osimhen aus Nigeria und Galatasaray. Jetzt in Marseille könnte auch Pierre-Emerick Aubameyang aus Gabun seine Karriere ohne Teilnahme an der Weltmeisterschaft beenden.

Weitere bemerkenswerte Fehlzeiten sind:



Bryan Mbeumo – Kamerun, Manchester United



Dusan Vlahovic – Serbien, Juventus



Dominik Szoboszlai – Ungarn, Liverpool



Sandro Tonali – Italien, Newcastle



Milos Kerkez – Ungarn, Liverpool



Alexis Sanchez – Chile, Sevilla

