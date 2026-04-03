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Fußballlegende Ronaldo Nazário, der 1994 und 2002 mit Brasilien zweimal die Weltmeisterschaft gewann, vertraut darauf, dass Trainer Carlo Ancelotti die Situation für die Canarinha wenden kann, die bisher nicht das Gefühl des Teams drastisch verbessern konnten, das sich selbst kaum für das Turnier qualifizierte. Nach einer 1:2-Niederlage gegen Frankreich in einem Freundschaftsspiel besiegten sie Kroatien am Dienstag überzeugend mit 3:1, wobei Danilo, Thiago und Martinelli Tore erzielten.

"Ich bin sicher, er wird helfen, die kleinen Details, die vor der Weltmeisterschaft fehlen, zu verfeinern", erklärte Ronaldo in einem vom brasilianischen Fußballverband (CBF) über EFE veröffentlichten Interview. Ronaldo besuchte vor dem Spiel gegen Kroatien das Trainingslager der Mannschaft in Orlando, bei dem Endrick eine Vorlage lieferte und schließlich das Versprechen einlöste, die Zukunft der brasilianischen Nationalmannschaft zu sein.

Ronaldo beschrieb den aktuellen brasilianischen Kader als "unglaublich talentiert" und bezeichnete Ancelotti, mit dem er in Mailand zusammenarbeitete, als einen "beeindruckend guten" Trainer. Er sagt außerdem, dass Brasilien "immer Favorit" bei einer Weltmeisterschaft bleiben wird, auch wenn Brasilien jetzt weit von den Spitzenreitern entfernt ist und selbst die lokale Presse nicht so begeistert ist...