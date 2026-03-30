Der kenianische Langstreckenläufer Albert Korir, Sieger des NY Marathon 2021, wurde für fünf Jahre gesperrt

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Albert Korir, kenianischer Langstreckenläufer, Sieger des New York Marathons 2021, wurde von der Athletics Integrity Unit (AIU) für fünf Jahre sanktioniert, nachdem er Doping zugegeben hatte. Im Januar wurde er vorläufig suspendiert wegen der Verwendung einer verbotenen Substanz (Continuous Erythropoietin Receptor Activator, CERA) in drei außerhalb des Wettkampf getesteten Tests, die letzten Oktober in Kenia durchgeführt wurden.

Daher darf der 32-Jährige erst am 7. Januar 2031 antreten. Er wird seinen Sieg beim New York Marathon 2021 behalten, aber im November 2025 wird ihm der dritte Platz beim New York City Marathon aberkannt.

Laut AIU sollte die Strafe vier Jahre betragen, wurde jedoch aufgrund erschwerender Umstände auf sechs erhöht und später um ein Jahr reduziert, da er die Strafe vorzeitig eingelassen und akzeptiert hatte.

Vor acht Monaten wurde auch die Weltrekordhalterin im Frauen-Marathon, Ruth Chepng'etich, wegen Doping suspendiert. Laut AFP wurden mehr als 140 kenianische Läufer, die meisten davon Langstreckenläufer, seit einer Reihe von Skandalen rund um die Olympischen Spiele 2016 in Rio wegen Doping sanktioniert, die dazu führten, dass sie von der Weltanti-Doping-Agentur (WADA) nicht konform wurden.