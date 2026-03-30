Spielplan der Sand-Saison: Alle ATP- und WTA-Turniere im Frühjahr 2026 vor Roland Garros
Die Miami Open sind zu Ende gegangen, und damit auch der erste Teil der Tennissaison 2026 auf Outdoor-Hartplätzen. Es ist Zeit für Sand, mit Turnieren wie drei Masters 1.000 (Monte-Carlo, Madrid, Rom), drei ATP 500 (Barcelona, München und Hamburg) und schließlich Roland Garros zwischen dem 24. Mai und dem 7. Juni.
Während einige Ton-Turniere früher im Jahr stattfanden (Buenos Aires, Rio de Janeiro und Chile im Februar und März), beginnt die "offizielle" Sand-Saison für die ATP und WTA jetzt sofort, mit einigen ATP- und WTA-250-Turnieren, die heute Montag in Bukarest, Houston, Bogotá und Marrakesch beginnen.
Dies sind die bevorstehenden ATP- und WTA-Turniere auf Sand zwischen April und Juni 2026:
ATP, WTA 250
- Tiriac Open, Bukarest (ATP 250) – 30. März – 5. April
- Copa Colsanitas, Bogotá (WTA 250) – 30. März – 5. April
- US-Herren-Sandplatzmeisterschaft, Houston (ATP 250) – 30. März–5. April
- Grand Prix Hassan II, Marrakesch (ATP 250) – 30. März – 5. April
- Open de Rouen (WTA 250) – 13.–19. April
- Geneva Open (ATP 250) – 17. April – 23. Mai
- Morocco Open (WTA 250) – 18.–24. Mai
ATP, WTA 500
- Charleston Open (WTA 500) – 30. März–5. April
- Linz Open (WTA 500) – 5.–12. April
- Barcelona Open (ATP 500) – 13.–19. April
- Stuttgart Open (WTA 500) – 13.–19. April
- Munich Open (ATP 500) – 13.–19. April
- Hamburg Open (ATP 500) – 6.–17. Mai
- Internationaux de Strasbourg (WTA 500) – 18.–24. Mai
Masters 1.000 ATP, WTA
- Monte-Carlos Masters (ATP), 5.–12. April
- Mutua Madrid Open (ATP, WTA), 22. April – 3. Mai
- Internazionali BNL d'Italia (ATP, WTA), 6. Mai – 17. Mai
Grand Slam
- Roland Garros, 24. Mai–14. Juni
