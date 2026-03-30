Spielplan der Sand-Saison: Alle ATP- und WTA-Turniere im Frühjahr 2026 vor Roland Garros

Alle ATP- und WTA-Turniere von 250 bis Masters 1.000, was zu Roland Garros 2026 führte.

Die Miami Open sind zu Ende gegangen, und damit auch der erste Teil der Tennissaison 2026 auf Outdoor-Hartplätzen. Es ist Zeit für Sand, mit Turnieren wie drei Masters 1.000 (Monte-Carlo, Madrid, Rom), drei ATP 500 (Barcelona, München und Hamburg) und schließlich Roland Garros zwischen dem 24. Mai und dem 7. Juni.

Während einige Ton-Turniere früher im Jahr stattfanden (Buenos Aires, Rio de Janeiro und Chile im Februar und März), beginnt die "offizielle" Sand-Saison für die ATP und WTA jetzt sofort, mit einigen ATP- und WTA-250-Turnieren, die heute Montag in Bukarest, Houston, Bogotá und Marrakesch beginnen.

Dies sind die bevorstehenden ATP- und WTA-Turniere auf Sand zwischen April und Juni 2026:

ATP, WTA 250


  • Tiriac Open, Bukarest (ATP 250) – 30. März – 5. April

  • Copa Colsanitas, Bogotá (WTA 250) – 30. März – 5. April

  • US-Herren-Sandplatzmeisterschaft, Houston (ATP 250) – 30. März–5. April

  • Grand Prix Hassan II, Marrakesch (ATP 250) – 30. März – 5. April

  • Open de Rouen (WTA 250) – 13.–19. April

  • Geneva Open (ATP 250) – 17. April – 23. Mai

  • Morocco Open (WTA 250) – 18.–24. Mai

ATP, WTA 500


  • Charleston Open (WTA 500) – 30. März–5. April

  • Linz Open (WTA 500) – 5.–12. April

  • Barcelona Open (ATP 500) – 13.–19. April

  • Stuttgart Open (WTA 500) – 13.–19. April

  • Munich Open (ATP 500) – 13.–19. April

  • Hamburg Open (ATP 500) – 6.–17. Mai

  • Internationaux de Strasbourg (WTA 500) – 18.–24. Mai

Masters 1.000 ATP, WTA


  • Monte-Carlos Masters (ATP), 5.–12. April

  • Mutua Madrid Open (ATP, WTA), 22. April – 3. Mai

  • Internazionali BNL d'Italia (ATP, WTA), 6. Mai – 17. Mai

Grand Slam


  • Roland Garros, 24. Mai–14. Juni

Freust du dich auf die Sand-Saison 2026 im Tennis, die zu Roland Garros führt?

