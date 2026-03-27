Leo Messi und Cristiano Ronaldo in LEGO-Statuen abgebildet: Durchgesickerte Bilder und erste Details

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LEGO schließt sich dem Hype der FIFA-Weltmeisterschaft mit einer Reihe von LEGO-Sets an, die der Welt des Fußballs gewidmet sind. Wir haben bereits zwei Sets im Lager, die den offiziellen WM-Ball 2026 mit einem Mini-Stadion im Inneren sowie den WM-Pokal zeigen, und im Mai werden weitere Sets veröffentlicht, mit Fokus auf Leo Messi und Cristiano Ronaldo, die diesen Sommer voraussichtlich einen "letzten Tanz" auf höchstem Niveau haben werden.

Neue Leaks von BootlessBricks auf Instagram zeigen die ersten Bilder der Statuen von Messi und Cristiano, die zwischen 850 und 950 Stücke haben werden und 79,99 Dollar kosten werden (üblicherweise der gleiche Betrag in Euro)

Eine offizielle Ankündigung und ein besseres Aussehen sollten bald folgen, und dies werden nicht die einzigen Fußball-LEGO-Sets im Mai sein: Vier Dioramen (30 $) werden von Messi, Ronaldo sowie Frankreichs Kylian Mbappé und Brasiliens Vini Jr. veröffentlicht, bestehend aus etwa 490–510 Teilen, jeweils mit einer Minifigur.

Schließlich wird im Mai ein riesiges Messi-Kunstwerk aus der LEGO 18+ Kollektion für 200 Dollar veröffentlicht. Wirst du vor der Weltmeisterschaft noch LEGO-Fußballsets kaufen?