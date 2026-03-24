Zidane ist wieder auf L'Équipes Cover, als neue Gerüchte über seine nächste Trainerrolle auftauchen

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Es wird schon länger angenommen, dass Zinedine Zidane nach der Weltmeisterschaft 2026 die Rolle des Cheftrainers der französischen Nationalmannschaft übernehmen wird, wobei Didier Deschamps angekündigt hat, dass er unabhängig vom Turnier zurücktreten wird.

Und jetzt, da les Bleus versammelt sind und diese Woche für ein paar Freundschaftsspiele trainieren (Brasilien und Kolumbien am 26. und 29. März), liegt der Fokus wieder auf Zidane, da neue Gerüchte Details über Zidanes bevorstehende Nationalmannschaft enthüllen.

Sogar die renommierte Zeitung L'Équipe veröffentlicht am 24. März mit einem Bild von Zidane auf dem Cover:

Philippe Diallo "kennt den Namen" des nächsten französischen Trainers

Es begann, als Philippe Diallo, Präsident des französischen Fußballverbands, am Sonntag in einem Interview mit Le Figaro sagte, dass er bereits den Namen von Deschamps' Nachfolger kenne. Alle gehen davon aus, dass der Name mit einem Z beginnt und der Nachname ebenfalls mit einem Z.

Laut RMC Sport arbeitet Zidane derzeit an diesem Ziel und stellt nun seinen Trainerstab zusammen, der einige "treue Mitglieder" aus dem französischen Kader von 1998 umfassen könnte, wie Alain Boghossian, ehemaliger Mittelfeldspieler, der jetzt als Experten arbeitet, sowie regelmäßig mit Henri Emile, dem 84-Jährigen, der Frankreich zwischen 1980 und 2004 trainierte.

Wenn Zinedine Zidane als neuer Trainer der französischen Nationalmannschaft bekannt gegeben wird, wäre es erst seine zweite Mannschaft als Trainer, nach seinen zwei Stationen bei Real Madrid, wobei die letzte 2021 endete, und seiner vorherigen Zeit bei Real Madrid Castilla.