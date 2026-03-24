Länderspielpause März 2026: Liste der Freundschaftsspiele für Spanien, Deutschland, England, Frankreich...
Alle Freundschaftsspiele zwischen dem 26. und 31. März während der finalen WM-Play-offs.
Die letzte Länderspielpause im Fußball vor der Weltmeisterschaft 2026 im Juni findet später in dieser Woche und in der folgenden Woche statt, mit einigen wichtigen Spielen: den Inter-Confederation-Play-offs und der Endrunde der europäischen Qualifikation, wobei die sechs verbleibenden Plätze für die Weltmeisterschaft und Länder wie Italien, Dänemark, Irland, Schweden und Tschechien noch im Rennen sind.
Die übrigen Länder, die sich bereits für die Weltmeisterschaft qualifiziert haben (oder nicht), spielen weiterhin im März, zwischen dem 25. und 31. März, einer Reihe von Freundschaftsspielen, die außer der Generalprobe für die Weltmeisterschaft im Juni wenig Bedeutung haben. Hier sind alle Freundschaftsspiele, denen Sie diesen Monat folgen können:
Freundschaftsspiele vom 25. März bis 1. April:
(Zeiten in CET oder CEST nach der Uhrenwechsel am Wochenende, eine Stunde früher im Vereinigten Königreich).
Mittwoch, 25. März:
- Kasachstan gegen Namibia: 13:00 Uhr
Donnerstag, 26. März:
- Tansania gegen Liechtenstein: 15:30 Uhr
- Moldawien gegen Litauen: 16:00 Uhr
- Georgien gegen Israel: 18:00 Uhr
- Zypern gegen Belarus: 18:00 Uhr
- Brasilien gegen Frankreich: 21:00 Uhr
Freitag, 27. März:
- Kroatien gegen Kolumbien: 00:30
- Neuseeland vs. Finnland: 07:15
- Salomonen gegen Bulgarien: 09:30
- Kenia gegen Estland: 17:00 Uhr
- Österreich gegen Ghana: 18:00 Uhr
- Montenegro gegen Andorra: 18:00 Uhr
- Griechenland gegen Paraguay: 20:00 Uhr
- Niederlande gegen Norwegen: 20:45
- Schweiz gegen Deutschland: 20:45
- England gegen Uruguay: 20:45
- Spanien gegen Serbien: 21:00 Uhr
Samstag, 28. März:
- San Marino gegen Färöer: 15:00 Uhr
- Aserbaidschan gegen St. Lucia: 16:00 Uhr
- Ungarn gegen Slowenien: 18:00 Uhr
- Kanada gegen Island: 18:00 Uhr
- Schottland gegen Japan: 18:00 Uhr
- USA gegen Belgien: 20:30
Sonntag, 29. März:
- Mexiko gegen Portugal: 03:00 Uhr
- Litauen gegen Georgien: 15:00 Uhr
- Armenien gegen Belarus: 16:00 Uhr
- Kolumbien gegen Frankreich: 21:00 Uhr
Montag, 30. März:
- Kap Verde gegen Finnland: 05:00
- Zypern gegen Moldawien: 18:00 Uhr
- Deutschland gegen Ghana: 20:45
Dienstag, 31. März:
- Kasachstan gegen Komoren: 14:00 Uhr
- Norwegen gegen Schweiz: 18:00 Uhr
- Montenegro gegen Slowenien: 18:00 Uhr
- San Marino gegen Andorra: 18:00 Uhr
- Serbien gegen Saudi-Arabien: 18:00 Uhr
- Haiti gegen Island: 18:30 Uhr
- Ungarn gegen Griechenland: 19:00 Uhr
- Côte d'Ivoire gegen Schottland: 20:30 Uhr
- Niederlande gegen Ecuador: 20:45
- England gegen Japan: 20:45
- Österreich gegen Korea: 20:45
- Spanien gegen Ägypten: 21:00 Uhr
Mittwoch, 1. April:
- USA gegen Portugal: 01:00 Uhr
- Brasilien gegen Kroatien: 02:00 Uhr
- Mexiko gegen Belgien: 03:00 Uhr