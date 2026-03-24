Länderspielpause März 2026: Liste der Freundschaftsspiele für Spanien, Deutschland, England, Frankreich...

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Die letzte Länderspielpause im Fußball vor der Weltmeisterschaft 2026 im Juni findet später in dieser Woche und in der folgenden Woche statt, mit einigen wichtigen Spielen: den Inter-Confederation-Play-offs und der Endrunde der europäischen Qualifikation, wobei die sechs verbleibenden Plätze für die Weltmeisterschaft und Länder wie Italien, Dänemark, Irland, Schweden und Tschechien noch im Rennen sind.

Die übrigen Länder, die sich bereits für die Weltmeisterschaft qualifiziert haben (oder nicht), spielen weiterhin im März, zwischen dem 25. und 31. März, einer Reihe von Freundschaftsspielen, die außer der Generalprobe für die Weltmeisterschaft im Juni wenig Bedeutung haben. Hier sind alle Freundschaftsspiele, denen Sie diesen Monat folgen können:

Freundschaftsspiele vom 25. März bis 1. April:

(Zeiten in CET oder CEST nach der Uhrenwechsel am Wochenende, eine Stunde früher im Vereinigten Königreich).

Mittwoch, 25. März:



Kasachstan gegen Namibia: 13:00 Uhr



Donnerstag, 26. März:



Tansania gegen Liechtenstein: 15:30 Uhr



Moldawien gegen Litauen: 16:00 Uhr



Georgien gegen Israel: 18:00 Uhr



Zypern gegen Belarus: 18:00 Uhr



Brasilien gegen Frankreich: 21:00 Uhr



Freitag, 27. März:



Kroatien gegen Kolumbien: 00:30



Neuseeland vs. Finnland: 07:15



Salomonen gegen Bulgarien: 09:30



Kenia gegen Estland: 17:00 Uhr



Österreich gegen Ghana: 18:00 Uhr



Montenegro gegen Andorra: 18:00 Uhr



Griechenland gegen Paraguay: 20:00 Uhr



Niederlande gegen Norwegen: 20:45



Schweiz gegen Deutschland: 20:45



England gegen Uruguay: 20:45



Spanien gegen Serbien: 21:00 Uhr



Samstag, 28. März:



San Marino gegen Färöer: 15:00 Uhr



Aserbaidschan gegen St. Lucia: 16:00 Uhr



Ungarn gegen Slowenien: 18:00 Uhr



Kanada gegen Island: 18:00 Uhr



Schottland gegen Japan: 18:00 Uhr



USA gegen Belgien: 20:30



Sonntag, 29. März:



Mexiko gegen Portugal: 03:00 Uhr



Litauen gegen Georgien: 15:00 Uhr



Armenien gegen Belarus: 16:00 Uhr



Kolumbien gegen Frankreich: 21:00 Uhr



Montag, 30. März:



Kap Verde gegen Finnland: 05:00



Zypern gegen Moldawien: 18:00 Uhr



Deutschland gegen Ghana: 20:45



Dienstag, 31. März:



Kasachstan gegen Komoren: 14:00 Uhr



Norwegen gegen Schweiz: 18:00 Uhr



Montenegro gegen Slowenien: 18:00 Uhr



San Marino gegen Andorra: 18:00 Uhr



Serbien gegen Saudi-Arabien: 18:00 Uhr



Haiti gegen Island: 18:30 Uhr



Ungarn gegen Griechenland: 19:00 Uhr



Côte d'Ivoire gegen Schottland: 20:30 Uhr



Niederlande gegen Ecuador: 20:45



England gegen Japan: 20:45



Österreich gegen Korea: 20:45



Spanien gegen Ägypten: 21:00 Uhr



Mittwoch, 1. April: