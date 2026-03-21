Vorschau auf das Carabao-Cup-Finale: Manchester City gegen Arsenal am Sonntag

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Arsenal und Manchester City legen mit dem Carabao Cup eine Pause vom Kampf um den Premier-League-Titel ein: Die erste und zweite Mannschaft der Liga waren ebenfalls die besten im nationalen Pokal und treffen am Sonntag einen Monat vor ihrem geplanten Spiel in der Premier League (19. April) aufeinander.

Das Finale hat weltweites Interesse geweckt, da die beiden Finalisten so hoch auftreten: Manche sehen Arsenal als leichte Favoriten aufgrund ihrer besseren Ergebnisse sowohl in der Premier League als auch in der Champions League, aber nur wenige könnten Manchester City ausschließen, das mehr Erfahrung und wohl mehr Qualität als Arsenal hat – ein Team, das viele für ihre übermäßige Zuverlässigkeit bei Standardsituationen kritisiert haben, um Tore zu erzielen und Spiele mit minimalem Vorsprung zu gewinnen.

Das EFL-Cup-Finale im Wembley-Stadion zwischen Arsenal und Manchester City beginnt am Sonntag, den 22. März, um 16:30 GMT (17:30 MET).

Wer hat EFL Cup gewonnen?

Manchester City steht auf dem zweiten Platz in der ewigen Rangliste des League Cups, hinter Liverpool, doch es ist schon eine Weile her seit ihrem letzten Pokal in der Saison 2020/21, dem letzten von vier gewonnenen Titeln in Folge. Arsenal hat den Titel jedoch nur zweimal gewonnen, 1987 und 1993. Letztes Jahr war Liverpool von Newcastle überrascht.

Vergessen wir nicht, dass der FA Cup (den viele als prestigeträchtiger ansehen als der EFL Cup) sich noch im Viertelfinale befindet, der vom 4. bis 5. April ausgetragen wird: Manchester City spielt gegen Liverpool und Arsenal gegen Southampton.

Wer glaubst du, wird den EFL Cup 2025/26 gewinnen?