Trump vergleicht Iran-Angriffe mit Pearl Harbor beim Treffen mit Japans Führer: "Du glaubst auch an Überraschung"

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Donald Trump zog während eines Treffens mit der japanischen Premierministerin Sanae Takaichi einen kontroversen Vergleich zwischen US-Angriffen auf den Iran und dem Angriff auf Pearl Harbor 1941.

Trump verteidigte das Überraschungsmoment bei militärischen Operationen und verwies auf Japans historischen Angriff auf den US-Marinestützpunkt, einen Moment, der zum Eintritt Amerikas in den Zweiten Weltkrieg führte. Der Vergleich schien Takaichi während ihres Treffens im Oval Office zu überraschen.

Die Äußerungen riefen in Japan gemischte Reaktionen hervor, wobei einige sie angesichts des historischen Gewichts von Pearl Harbor als unangemessen empfanden. Andere interpretierten den Kommentar leichter. Jedenfalls waren das Trumps Worte, also können Sie selbst urteilen.

Wie Trump am Donnerstag sagte:

"Wir wollten Überraschung. Wer kennt sich mit Überraschung besser aus als Japan? Warum haben Sie mir nichts von Pearl Harbor erzählt?" Trump antwortete, als ein Journalist fragte, warum er den Verbündeten nichts von seinen Kriegsplänen erzählt habe. "Du glaubst an Überraschung, ich glaube viel mehr als wir."