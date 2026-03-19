Leo Messi erzielte sein 900. Karrieretor, schied aber aus dem CONCACF Champions Cup aus

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Leo Messi hatte eine bittersüße Nacht: Er erzielte sein 900. Karrieretor, doch sein Team Inter Miami schied aus dem CONCACAF Champions Cup aus, einem Wettbewerb, der erneut Messi und Miami entgleitet.

Es war das Rückspiel des CONCACAF Champions Cup gegen Nashville, das 1:1 endete. Das Hinspiel endete 0:0, doch Nashville qualifizierte sich dank Auswärtstoren und reiht sich damit neben LAFC, Cruz Azul, Club América, Seattle Sounders und Toluca in die Region der Champions League in der Region Nord- und Mittelamerika.

Wie ESPN berichtete, war der Champions Cup die Priorität von Inter Miami-Mitbesitzer Jorge Mas und bat Trainer Javier Mascherano, Spieler in den MLS-Spielen zu schonen, um das Spiel unter der Woche besser vorzubereiten. Natürlich war es eine große Enttäuschung, sie verloren im Achtelfinale – das früheste Ausscheiden seit ihrem Debüt im Wettbewerb 2024.

Kein Spiel, das Messi als das Spiel in Erinnerung behalten möchte, in dem er sein 900. Karriere-Tor erzielte. Damit sind es 2026 sechs, 69 seit seinem Wechsel zu Inter Miami.