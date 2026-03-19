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Heute Europa-League-Spiele mit Zeiten und Ergebnissen aus der vergangenen Woche
Zeiten für die Europa League-Spiele heute Nachmittag und Abend.
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Das Hinspiel der Achtelfinalen der Europa League war in Bezug auf Tore nicht besonders spannend, aber das Gute ist, dass heute die meisten Begegnungen für das Rückspiel offen bleiben. Nur Ferencváros verließ Braga mit mehr als einem Tor im Rückspiel, doch er diente ihnen nicht viel, denn Braga besiegte sie am Mittwoch mit 4:0 in dem Spiel, das nach vorne vorgezogen wurde.
Die restlichen Spiele finden heute Nachmittag und Abend statt, wobei Genk, Porto, Midtjylland und Panathinaikos mit einem Tor in Führung gehen – reicht das aus, um die Qualifikation später heute zu bestätigen?
Zeiten für Europa-League-Spiele am Donnerstag, 19. März:
- Freiburg gegen Genk (0-1): 18:45 CET, 17:45 GMT
- Lyon gegen Celta (1:1): 18:45 CET, 17:45 GMT
- Midtjylland gegen Nottingham Forest (1-0): 18:45 CET, 17:45 GMT
- Aston Villa gegen Lille (1-0): 21:00 CET, 20:00 GMT
- Porto gegen Stuttgart (2:1): 21:00 CET, 20:00 GMT
- Real Betis gegen Panathinaikos (0-1): 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Roma gegen Bologna (1-1): 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Wer glaubst du, wird sich für das Viertelfinale der Europa League qualifizieren?