Aryna Sabalenka wird nach den Kommentaren des Regisseurs möglicherweise nie wieder zur Dubai Championship zurückkehren

HQ

Aryna Sabalenka, kurz vor ihrem Debüt bei den Miami Open am Donnerstag, sprach auf der Pressekonferenz über die Worte des Dubai Championship-Direktors Salah Tahlak, der direkt auf Sabalenka und den damaligen Weltranglisten-2 Iga Swiatek für ihren Rückzug aus dem WTA-1000-Turnier verwies. Tahlak sagte, ihre Gründe für den Rücktritt seien "seltsam" gewesen und es solle eine härtere Strafe für Spieler geben, die Turniere auslassen, einschließlich des Abzugs von Ranglistenpunkten.

"Ich finde das lächerlich. Ich glaube nicht, dass er sich auf die bestmögliche Weise gezeigt hat. Für mich ist es tatsächlich sehr traurig zu sehen, dass die Turnierleiter und die Turniere uns als Spieler nicht schützen", sagte der belarussische Spieler, der eine leichte Verletzung wegen des Auslassens des Turniers nannte.

"Sie kümmern sich nur um ihre (Verkäufe), um ihr Turnier, und das war's. Sein Kommentar war lächerlich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nach seinem Kommentar jemals dorthin gehen möchte. Für mich ist es zu viel."

Sabalenka sorgte zu Beginn der Saison für Schlagzeilen, weil sie es vorzog, finanzielle Sanktionen einzugehen, um einige Turniere auszulassen. Sie wiederholte: "Vor Beginn dieser Saison haben wir beschlossen... um meine Gesundheit zu priorisieren und dafür zu sorgen, dass wir diese kleinen Lücken im Spielplan haben, in denen ich mich zurücksetzen, auftanken, arbeiten und besser auf größere Turniere vorbereitet sein kann."

Die WTA verpflichtet Topspieler, an allen vier Grand Slams, 10 WTA 1000-Turnieren und mindestens sechs WTA-500-Turnieren teilzunehmen. Viele Spieler haben sich über den anspruchsvollen Kalender beschwert, der das Verletzungsrisiko erhöht. Ende der letzten Saison stieg die Zahl der Verletzungen.