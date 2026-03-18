Senegal legt Berufung gegen den Entzug des AFCON-Titels bei CAS ein: "Der Pokal wird das Land nicht verlassen"

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Senegal hat mit Empörung auf die Ankündigung reagiert, dass Marokko zum Sieger des Afrika-Cups 2025 erklärt wurde, und damit den Titel genommen, den sie vor zwei Monaten gewonnen hatten, als sie Marokko im Finale in Rabat mit 1:0 besiegten. Der marokkanische Fußballverband argumentierte, dass das Verlassen der senegalesischen Spieler aus Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung das Spiel bedeutete, das Spiel jedoch aufgeben zu müssen, aber sie kehrten 14 Minuten später zurück und das Spiel endete mit ihrem Sieg.

In einer Erklärung in den sozialen Medien nach der Bekanntgabe der Nachricht verurteilte der senegalesische Fußballverband "diese ungerechte, beispiellose und inakzeptable Entscheidung, die den afrikanischen Fußball diskreditiert. Zur Verteidigung seiner Rechte und der Interessen des senegalesischen Fußballs wird der Verband so bald wie möglich ein Berufungsverfahren vor dem Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne einleiten."

Abdoulaye Seydou Sow, Generalsekretär der SFF, fügte in einem Interview mit Le Soleil (über RMC) hinzu, dass "die Konföderation des Afrikanischen Fußballs (CAF) korrupt ist und die weltweiten Reaktionen auf diese Entscheidung völlige Empörung bestätigen" und dass der Pokal das Land nicht verlassen werde. " Der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Ich möchte alle Senegalesen beruhigen. Senegal hat das Recht und der Sieg ist auf seiner Seite. Der Pokal wird das Land nicht verlassen."

Er bezeichnete die Entscheidung außerdem als "eine Farce und auf absolut nichts", ohne rechtliche Grundlage, im senegalesischen Rundfunk RTS1 (über Reuters) und fügte den Verdacht hinzu, dass das Gerichtsurteil manipuliert sei: "Als die Anhörung begann, hatten wir bereits ernsthafte Zweifel – offensichtlich ist der Richter nicht gekommen, um über den Fall zu entscheiden, sondern um die Anordnungen auszuführen."