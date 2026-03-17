Logitech G stellt seinen neuen, manuellen RS H-Shifter vor

HQ

Da die Sim-Racing-Szene in letzter Zeit mehrere wichtige Veränderungen durchläuft und neue Spiele und Hardware-Angebote in naher Zukunft anstehen, hat Logitech gerade einen von Fans gewünschten Beitrag in sein Sortiment aufgenommen, der – bevor wir ihn für eine vollständige Rezension in die Hände bekommen – sowohl modern als auch traditionell wirken könnte.

Der Logitech G RS H-Shifter ist eine neue Alternative für alle, die einen vollständig manuellen H-förmigen Schalthebel suchen. Die Einheit verfügt über einen 7-Gang-Wahlschalter sowie einen Rückwärtsgang, der ein echtes Auto imitiert, indem er eine Durchschieber-Sperrfunktion implementiert, um versehentliche (und möglicherweise getriebebrechende) Schaltvorgänge zu verhindern. Um zu verstehen, wie es funktioniert, denken Sie an 1-6 im traditionellen "Doppel-H"-Schema, dann Rechts-Vorwärts für den 7. und Rechts-Drücken nach unten für Rückwärts als vierte vertikale Stelle.

Trotz des Simulationsaspekts verspricht die Marke ein klickartiges, "taktiles mechanisches Gefühl" für schnellen Betrieb, während die kontaktlosen Hall-Effekt-Sensoren "langfristige Zuverlässigkeit sowie unvergleichliche Haltbarkeit und Präzision gewährleisten" – eine direkte Antwort auf die Probleme des Herstellers mit älteren G-Serie Schalthebeldesigns. Es ermöglicht auch eine einfache zukünftige Anpassung und stützt eine Tischklemme für die Schreibtischmontage (im Karton enthalten), obwohl es natürlich besser auf deinem Renn-Rig aussieht (auch Schrauben enthalten).

Der Logitech G RS H-Shifter wird sowohl in Bezug auf Spiele als auch auf Plattformen weitgehend kompatibel sein, mit einer Vielzahl von Titeln von Arcade über Simcade bis Simracing, die zusammen mit Windows PC, PlayStation und Xbox bestätigt wurden. Am PC kann man entweder direkt an den USB-Anschluss angeschlossen werden, über das RS50/Pro-Lenkrad oder über G29, G920, G923 über den Racing-Adapter, während Konsolen das auch ohne den direkten USB-Anschluss können.

Natürlich unterstützen manche Spiele keinen siebten Gang (und würdest du ihn jemals in einem Rennen erreichen?) oder H-Muster-Schalthebel, wenn das echte Auto sie nicht hat (wie AC und Assetto Corsa Evo), Gran Turismo 7 erlaubt keine H-Muster-Schalthebel im Online-Modus, und einige halbautomatische Autos können je nach Spiel nicht manuell mit Schaltwippen (wie GT3/GT4-Klassen Assetto Corsa Compeizione) zugewiesen werden. Für uns scheint es die perfekte Übereinstimmung für das kommende Forza Horizon 6 und seine klassischen Autos zu sein, aber auch hier fällen wir unser Urteil, sobald wir das eigentliche Exemplar im Cockpit getestet haben.

Der Logitech G RS H-Shifter erscheint zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 159,99 Euro.