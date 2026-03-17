Venezuela trifft im World Baseball Classic Finale auf die USA

HQ

Das World Baseball Classic 2026 hat bereits eine große Überraschung gebracht, als Venezuela Italien im Halbfinale besiegte und sein erstes Finale im höchsten internationalen Baseballwettbewerb erreichte. Ihr Rivale? Die Vereinigten Staaten besiegten die Dominikanische Republik auf dem Weg zu ihrem dritten World Baseball Classic-Finale in Folge und ihrem zweiten Titel.

Dies ist das erste Mal, dass Venezuela das Finale der World Baseball Classic erreicht und erst das zweite Mal, dass sie das Final Four erreichen (2009 belegten sie den dritten Platz), obwohl es nur sechs Ausgaben dieser "Baseball-Weltmeisterschaft" gab, die effektiv die echte Baseball-Weltmeisterschaft ersetzte, die zwischen 1938 und 2011 ausgetragen wurde. eine, die von Kuba dominiert wurde und von Venezuela dreimal (und die USA viermal) gewann.

Italien war das einzige europäische Team, das seit den Viertelfinals noch im Wettbewerb war, gewann alle Gruppenspiele und besiegte später einen der Favoriten, Puerto Rico, – etwas, das viele als "Märchenlauf" bezeichneten, da Baseball in den karibischen Ländern ein viel größerer Sport ist. Nun haben sie die Chance, das einzige europäische Team zu sein, das beim World Baseball Classic Bronze gewann (die Niederlande belegten 2013 und 2017 zwei Ausgaben in Folge den vierten Platz).

Das Meisterschaftsspiel der World Baseball Classic 2026 zwischen Venezuela und den USA findet am 17. März um 20:00 Uhr ET in Miami statt (01:00 Uhr MEZ am Mittwoch in Europazeit, 00:00 GMT).