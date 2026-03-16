Im Gegensatz zur Formel 1 verschiebt MotoGP den Großen Preis von Katar von April auf November

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MotoGP hat bestätigt, dass der für April geplante Große Preis von Katar aufgrund des Konflikts im Nahen Osten auf November verschoben wurde. Es ist eine andere Entscheidung als die Formel 1, die beschlossen hat, den Grand Prix ganz abzusagen, der nicht durch Rennen an anderen Austragungsorten ersetzt wird, was bedeutet, dass die F1-Saison zwei Rennen kürzer sein wird.

Die MotoGP-Saison 2026 bleibt gleich, jedoch mit einer Verschiebung der Termine. Die durch den Großen Preis von Katar entstandene Lücke wird nicht geschlossen, aber die Verschiebung auf den 8. November bedeutet, dass die letzten beiden Grand Prix der Saison, in Portimao und Valencia, um eine Woche verschoben werden und nun am 22. und 29. November stattfinden.

Nach dem Eröffnungsrennen in Thailand geht die MotoGP an diesem Wochenende in Brasilien weiter, vom 20. bis 22. März, in der darauffolgenden Woche in Austin, USA (27.-29. März), und dann einen Monat lang nichts bis zum Großen Preis von Spanien in Jerez am 24. und 26. April.