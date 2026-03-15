Dieser Spieler scheiterte bei Real Madrid, weil er zu viel Crash Bandicoot spielte

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Zé Roberto, brasilianischer Spieler, der besonders für seine Stationen bei Bayer Leverkusen, Bayern München und Palmeiras bekannt ist, wechselte im Januar 1997 zu Real Madrid, in einer Saison, in der er in die Liga 1996/97 und kurz darauf in die Champions League 1997/98 spielte, verließ die Liga jedoch nach nur wenigen Monaten wegen begrenzter Spielmöglichkeiten im Kader und seinem Wunsch, international mit Brasilien zu spielen.

Roberto, heute 51 Jahre alt (er beendete 2017 im Alter von 43 Jahren seine Fußballkarriere), hat in einem Interview gestanden, dass er damals videosüchtig war, besonders von Crash Bandicoot, und die ganze Nacht wach blieb, um es zu besiegen... "Ich bin bei Real Madrid gescheitert, weil ich, als ich ankam, nicht bereit war. Ich habe bei einem der größten Vereine der Welt unterschrieben, ohne psychologisch oder taktisch vorbereitet zu sein", gab er zu.

"Ich habe mir eine PlayStation gekauft und bis in die frühen Morgenstunden gespielt, besessen davon, Crash Bandicoot zu besiegen. Meine Videospielsucht hat meine Leistung beeinträchtigt. Ich ernährte mich auch schlecht und bekam sehr wenig Ruhe. Ich habe viele Kekse gegessen; Ich habe eine Box fertiggestellt und eine neue begonnen. Ehe ich mich versah, hatte ich zugenommen", verriet der ehemalige brasilianische Spieler in einem Interview mit Abre Aspas in Globo Esporte.

Roberto erklärte auch, wie seltsam er sich bei einem Team wie Real Madrid fühlte, das voller Stars war, in der frühen 'Galácticos'-Ära: "Als ich in der Umkleidekabine ankam, sah ich als Erstes Luxusautos. Drinnen sah ich meine Teamkollegen in teuren Klamotten und Anzügen, während ich schlichte Kleidung trug. Ich erinnere mich, dass Roberto Carlos immer scherzte, ich sähe aus, als wäre ich gekommen, um die Umkleidekabine zu streichen."

Allerdings durchlief er eine große körperliche und auch psychische Veränderung, was seine außergewöhnlich lange Berufskarriere erklärt. "Mir wurde klar, dass mein Körper mein Werkzeug war. Ich begann, sie wie eine Maschine zu behandeln, die täglich gewartet werden muss. Das verlängerte meine Karriere."