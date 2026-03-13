Vorschau auf Indian Wells Halbfinals: Sinner vs. Zverev und Alcaraz vs. Medvedev

HQ

Während Indian Wells seinen Höhepunkt erreicht, blicken wir auf die Halbfinalbegegnungen am Samstag voraus.

Sünder gegen Zverev

Jannik Sinner und Alexander Zverev setzten sich souverän durch das Viertelfinale, wobei das Duo in zwei Sätzen gewann. Beide Spieler sind mit den Spielstilen des anderen sicherlich vertraut, da dies das elfte Mal sein wird, dass sie sich das Spielfeld teilen. Sinner führt das direkte Duell mit 6:4, und sollte er das Turnier gewinnen, wird er sich Roger Federer und Novak Djokovic als einzigen Männer anschließen, die alle sechs ATP Masters 1.000-Hardcourt-Turniere gewonnen haben.

Zu seinem bevorstehenden Kampf gegen Zverev sagte Sinner: "Wir kennen uns sehr gut, deshalb werde ich versuchen, so konsequent wie möglich zu bleiben."

Doch seine Aufgabe ist alles andere als einfach, denn Zverev ist durch seine Gegner gelaufen und spielt mit neuer Aggressivität. Nach seinem Sieg in der vierten Runde gegen Francis Tiafoe sprach Zverev über sein Spiel.

"Ich hatte das Gefühl, von der Basis aus zu dominieren, die Dinge, an denen ich gearbeitet habe, heute haben sie auf dem Platz gut funktioniert."

Alcaraz gegen Medwedew

Im anderen Halbfinale trifft Carlos Alcaraz auf Daniil Medvedev. Dieses Duell ist nicht zugunsten von Medwedew, da er im direkten Duell mit 2:6 zurückliegt und die letzten vier Spiele verloren hat. Auf die Frage nach der Aussicht, Alcaraz zu spielen, war Medwedew sehr positiv bezüglich seines Spiels.

"Ich habe das Gefühl, ich spiele großartig. Ich habe das Gefühl, es ist eine gute Chance, gegen ihn mein bestes Tennis zu zeigen. Aber er ist im Moment der härteste Gegner, den wir haben."

Wenn Medwedew Alcaraz schlagen will, muss er in Bestform sein, denn letzterer ist in dieser Saison bisher ungeschlagen. Alcaraz baute seine Siegesserie mit seinem Sieg gegen den Briten Cameron Norrie auf 16 Spiele aus.

Wird das Halbfinale mit einem Alcaraz-Sinner-Duell enden? Oder wird es eine Überraschung geben?