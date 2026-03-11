Das Mbappé-lose Real Madrid trifft auf Manchester City mit sechs weiteren Fehltritten und den Chancen stehen gegen sie

HQ

Real Madrid gegen Manchester City, der meistwiederholte Champions-League-K.o.-Sieg des letzten Jahrzehnts, als Teil der Achtelfinale der Champions-League, kehrt in dieser Saison zurück, zum fünften Mal in Folge, dass diese beiden Teams in einer K.o.-Runde aufeinandertreffen.

Ein Ticket für das Viertelfinale steht auf dem Spiel, und obwohl keine der beiden Teams im Vergleich zu ihrer Dominanz vor Jahren in ihrer besten Form ist, wurde Manchester City diesmal als großer Favorit eingestuft. Real Madrid muss ohne sieben Spieler spielen, darunter fünf, die normalerweise als Stammspieler dienen: Kylian Mbappé, Rodrygo, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Álvaro Carreras, Eder Militao und David Alaba.

Die lange Liste großer Verletzungen, die Trainer Arbeloa gezwungen haben, viele Spieler aus der Reservemannschaft zu nehmen, verschafft Manchester City laut Opta Analyst eine 45,5%ige Chance, Real Madrid heute Abend im Bernabéu zu schlagen. Madrid hat 29,9 % Gewinnchance und 24,6 % Unentschieden.

Insgesamt hat Manchester City im K.-o.-Modus 69 % Chance, ins Viertelfinale einzuziehen, und 11,1 % Chancen, den Wettbewerb zu gewinnen, was die viertbeste der letzten 16 ist. Real Madrid erhält dieses Jahr nur 1,9 % der Champions League (Arsenal hat dank ihres einfachen Weges ins Finale fast 30 % Chancen, den Pokal zu gewinnen).

Jüngere Geschichte des "modernen europäischen Klassikers" zwischen Real Madrid und Manchester City

In der Saison 2015/16 eliminierte Real Madrid Manchester City im Halbfinale mit insgesamt 0:1 und gewann anschließend die Champions League.

In der Saison 2019/20 schied Manchester City Real Madrid im Achtelfinale mit insgesamt 4:2 aus.

In der Saison 2021/22 schaltete Madrid Manchester City im Halbfinale mit insgesamt 6:5 aus und gewann anschließend die Champions League.

In der Saison 2022/23 schaltete Man City Madrid im Halbfinale mit 5:1 in der Gesamtwertung aus und gewann anschließend die Champions League.

In der Saison 2023/24 schied Madrid Man City im Viertelfinale mit 4:4 (Elfmeterschießen) aus und gewann anschließend die Champions League.

In der Saison 2024/25 eliminierte Madrid Manchester City mit 6:3 in den Play-offs der K.-o.-Phase.

Im vergangenen Dezember besiegte Manchester City Real Madrid in einem Ligaphasenspiel mit 2:1. Jetzt treffen sie erneut in der Runde der letzten 16 2025/26 aufeinander. Wer glaubst du, wird diesmal bestehen?