Eddie Hearn erholt sich, als Tom Aspinall für Matchroom unterschreibt

Nach dem Weggang des IBF-Cruisergewichts-Champions Jai Opetaia und, noch bemerkenswerwer, von Conor Benn, Vorsitzender von Matchroom, Eddie Hearn, hat er reagiert, indem er den unangefochtenen UFC-Schwergewichts-Champion Tom Aspinall bei der neu gegründeten Matchroom Talent Agency verpflichtet hat.

Obwohl er unter Vertrag steht, hat UFC-Präsident Dana White gesagt, er habe "keine Probleme" damit, dass Aspinall zu Matchroom wechselt.

Aspinalls Unterschrift zu sichern, ist für Matchroom ein Moment der Erleichterung, besonders nach den Äußerungen von Opetaia. Im Gespräch mit TalkSport Boxing äußerte sich Opetaia äußerst kritisch gegenüber Hearn.

"Er ist nur schlecht, redet schlecht und versucht, mich durch den Dreck zu ziehen.

"Du konntest mir keinen Titelkampf besorgen, aber sobald ich gehe, willst du, dass ich gegen einen deiner Kämpfer kämpfe, wie soll das Sinn machen?"

Trotz der Kommentare hat Hearn nicht geantwortet und scheint sich ausschließlich auf die Entwicklung der Matchroom Talent Agency zu konzentrieren. Einen der größten UFC-Stars ins Team zu holen, könnte mehr Kämpfer dazu bringen, diesem Beispiel zu folgen, besonders wenn es einen erheblichen finanziellen Gewinn gibt, was ein häufiges Thema unter UFC-Kämpfern ist.

Die Matchroom Talent Agency hat das Ziel, Sport- und Unterhaltungstalente zu managen und zu betreuen, indem sie ihre Marke verwaltet und ihren Ruf aufbaut.