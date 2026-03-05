World Baseball Classic 2026: Welche Teams nehmen teil und wie man in Europa zuschaut

HQ

Der World Baseball Classic, einer der größten Baseballwettbewerbe der Welt, beginnt heute am 5. März mit 20 Teams aus allen Kontinenten, mit dem Ziel, das Äquivalent zur Baseball-Weltmeisterschaft zu gewinnen, ein Wettbewerb, der 2011 abgebrochen wurde und durch diesen Wettbewerb ersetzt wurde, der seit 2006 fünfmal ausgetragen wurde und von Japan dreimal gewonnen wurde (einschließlich der letzten Ausgabe 2023). eine von den Vereinigten Staaten und eine von der Dominikanischen Republik.

Baseball ist nicht die beliebteste Sportart in Europa, hat aber dennoch eine große Vertretung (die Niederlande sind das einzige europäische Team, das jemals das Halbfinale erreicht hat, und belegten zweimal den vierten Platz). Beim World Baseball Classic 2026 nehmen Teams aus Europa teil: Tschechien, Großbritannien, Israel, Italien und die Niederlande.

Alle 20 Teams des World Baseball Classic

Hier sind alle Teams der World Baseball Classic 2026, aufgeteilt in vier Gruppen. Nach den Spielen qualifizieren sich nur die beiden besten Teams für das Viertelfinale.

Pool A



Puerto Rico



Kuba



Kanada



Panama



Kolumbien



Pool B



Vereinigte Staaten



Mexiko



Italien



Großbritannien



Brasilien



Pool C



Japan



Australien



Südkorea



Tschechien



Chinesisch Taipeh (Taiwan)



Pool D



Venezuela



Dominikanische Republik



Niederlande



Israel



Nicaragua



Wie man World Baseball Classic in Europa anschaut

Fans, die World Baseball Classic live sehen wollen, müssen sich an ungünstige Zeiten anpassen, denn die Spiele, die an vier Orten stattfinden: San Juan, Puerto Rico; Houston, Vereinigte Staaten; Tokio und Miami.

Dennoch hier eine Liste lokaler europäischer Übertragungsanstalten des World Baseball Classic in (einigen) Ländern.



Niederlande: ESPN



Tschechien: Ceska Televize



Israel: Sport5



Vereinigtes Königreich: TNT UK



Frankreich: beIN Sport



Italien: Sky Italia



Deutschland: SportDigital+



Ungarn: Sport 1



Türkei: S Sport Plus



Die Gruppenphase dauert bis zum 11. März. Die Viertelfinals folgen vom 13. bis 14. März, die Halbfinals vom 15. bis 16. März und das Finale im LoanDepot Park in Miami am 17. März (2:00 Uhr morgens am 18. März MET).

Wirst du dem World Baseball Classic 2026 folgen?