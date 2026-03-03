Real-Madrid-Verteidiger Antonio Rüdiger wird des absichtlichen Knies gegen den Gegner beschuldigt

HQ

Real Madrid verlor ein zweites Spiel in Folge in der LaLiga, eine 0:1-Niederlage gegen Getafe im Bernabéu, in einem Spiel, das in der 26. Minute durch ein Foul des Real-Madrid-Verteidigers Antonio Rüdiger gegen Diego Rico von Getafe eine große Kontroverse gab.

Nach einem Duell mit Arda Guler fiel Getafe-Verteidiger Diego Rico zu Boden. Rüdiger, der versucht, den Spieler abzufangen, bleibt abrupt stehen, dreht sich abrupt um und trifft Rico mit dem Knie ins Gesicht und auf die Brust.

Schiedsrichter und VAR griffen nicht in die Aktion ein, was sowohl vom Spieler als auch vom Personal von Getafe protestiert wurde. Der Schiedsrichter betrachtete das Knie als unbeabsichtigten Zusammenstoß und behauptete, dass Rüdiger nicht nicht vorhatte, den Gegner zu treffen, obwohl viele angesichts der Zeitlupenwiederholung bezweifeln, ob Rüdiger sein Knie absichtlich so anlegte, dass es Getafes Spieler traf, und verglich die Aktion mit früheren Fouls des deutschen Verteidigers.

Real Madrid verlor das Spiel schließlich mit 0:1 und fiel in der LaLiga vier Punkte hinter Barcelona zurück, und Franco Mastantuono wurde in der 95. Minute nach einer Beleidigung des Schiedsrichters vom Platz gestellt.