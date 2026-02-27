Ist Zuffa schlecht fürs Boxen?

HQ

Man kann mit Recht sagen, dass der Einfluss von Turki Alalshikh auf das Boxen monumental war. Mehrere unangefochtene Schwergewichtskämpfe, die Wiederbelebung von The Ring und nun seine Partnerschaft mit Dana White und deren neu gegründeter Promotion Zuffa Boxing.

Obwohl die Promotion über einen großen Kampfpool von über 90 Kämpfern verfügt, sind die jüngsten Leistungen des Unternehmens in Kritik geraten. Alles begann reibungslos, als die Promotion bekannt gab, dass sie Ende Januar einen Vertrag mit dem IBF-Cruisergewichts-Champion Jai Opetaia getroffen hat.

Zuffas Kader erhielt einen weiteren Auftrieb, als sie Conor Benn verpflichteten, ein Schritt, der in der Boxwelt für Aufsehen sorgte. Die Nachricht kam auch als unangenehme Überraschung für seinen ehemaligen Promotor und Vorsitzenden von Matchroom, Eddie Hearn.

Die Trennung und die Konkurrenz, die Zuffa als Promotion darstellt, haben ein hitziges Hin und Her zwischen den Promotern Hearn und White ausgelöst und zuletzt auch mit Frank Warren, dem Chef von Queensbury Promotions, der zugibt, rechtliche Schritte gegen Sela und TKO Group Holdings in Erwägung zu ziehen. TKO, das amerikanische Sportunterhaltungsunternehmen, das UFC und WWE besitzt, unterzeichnete im vergangenen Jahr eine mehrjährige Partnerschaft mit Zuffa.

Laut dem Telegraph behauptet Warren, dass Sela und TKO Verträge verletzt hätten, die sie mit ihm unterzeichnet hatten, da beide Unternehmen hinter seinem Rücken das Joint Venture ins Leben gerufen haben. Warren fordert eine Milliarde Dollar an entgangenem Einkommen.

Die Kluft zwischen den Promotern, ein möglicher Rechtsstreit mit erheblichen finanziellen Folgen und die Einführung einer weiteren Weltmeisterschaft werfen die Frage auf, ob Zuffa gut fürs Boxen geeignet ist? Nach dem Erfolg des Sports in den letzten Jahren wollen die Fans definitiv nicht in eine Welt zurückkehren, in der Promoter großen Kämpfen im Weg stehen.