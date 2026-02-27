Unentschieden der UEFA Champions League, Europa League und Conference League: Zeiten, wie man zuschaut und prognostizierte Duelle

HQ

Einer der am meisten erwarteten Tage für Fußballfans ist da. Die Ligaphase und die K.-o.-Playoffs für die UEFA Champions League, Europa League und Conference League sind beendet, und wir kommen endlich zum Kern des Wettbewerbs: den K.-o.-Runden vom Achtelfinale bis zum Finale im Mai. Und es beginnt heute, mit dem Unentschieden der Champions League, der Europa League und der Conference League.

Es wird dieselbe Veranstaltung am Freitag, den 27. Februar, in Nyon, Schweiz, zu unterschiedlichen Startzeiten sein:



Champions-League-Auslosung: 12:00 MEZ, 11:00 GMT



Europa-League-Auslosung: 13:00 MEZ, 12:00 GMT



Auslosung der Conference League: 14:00 MEZ, 13:00 GMT



Sie können die Auslosungen live auf UEFA.com, UEFA.tv und in der offiziellen UEFA Champions League App verfolgen.

Wie funktioniert die Champions-League-Auslosung?

Die Auslosung ist für die drei Wettbewerbe gleich: Die Vereine werden nach ihren Positionen am Ende der Ligaphase gepaart, die Bälle werden aus den Schüsseln genommen, um zu entscheiden, welche der beiden Optionen ist.

Es gibt nur zwei Optionen für jedes Teammitglied, also ist es wie Münze werfen, 50% Chance für jede Option... Aber die Entscheidung wird entscheiden, auf welcher Seite des Brackets sie landen, und über alle potenziellen nachfolgenden Rivalen vor dem Finale.

Zur Erinnerung: Dies sind die möglichen Duelle für das Unentschieden am Freitag:

Champions League



Paris Saint Germain gegen Barcelona oder Chelsea



Newcastle gegen Barcelona oder Chelsea





Galatasaray vs. Liverpool oder Tottenham



Atleti gegen Liverpool oder Tottenham





Real Madrid gegen Sporting oder Manchester City



Bodo/Glimt gegen Sporting oder Manchester City





Atalanta gegen Arsenal oder Bayern



Leverkusen gegen Arsenal oder Bayern



Europa League



Ludogorets oder Ferencvaros gegen Porto oder Braga



Celtic oder Stuttgart gegen Porto oder Braga





Panathinaikos oder Viktoria Plzen vs. Midtjylland oder Betis



Fenerbahçe oder Nottingham Forest vs. Midtjylland oder Betis





GNK Dinamo oder Genk gegen Freiburg oder Roma



Brann oder Bologna gegen Freiburg oder Rom





PAOK oder Celta gegen Lyon oder Aston Villa



Lille oder Crvena Zvezda gegen Lyon oder Aston Villa



Conference League



Rijeka gegen Raków Częstochowa/Straßburg



Fiorentina gegen Raków Częstochowa/Straßburg





Sigma Olomuc gegen Larnaca/Mainz



Crystal Palace gegen Larnaka/Mainz





Lech Poznań gegen Rayo Vallecano/Shaktar Donezk



Samsunspor gegen Rayo Vallecano/Shaktar Donezk





Celje gegen Sparta Prag/Athen



AZ Alkmaar gegen Sparta Praha/Athen



Nach der Auslosung findet eine kurze Pause vor den Achtelfinalspielen in der Woche vom 10. bis 12. und 17. bis 19. März statt. Hat Ihr Team es dieses Jahr in die Champions League, Europa League oder Conference League Achtelfinale geschafft?