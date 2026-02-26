Cristiano Ronaldo kauft 25 % des Anteils an UD Almería, dem zweitklassigen Verein in Andalusien.

HQ

Während Cristiano Ronaldo sich seinem Profi-Rücktritt nähert, erweitert er sein Geschäftsportfolio mit der Übernahme von 25 % von UD Almería, einem spanischen Fußballverein, der derzeit auf dem dritten Platz der zweiten Liga steht und echte Chancen auf den Aufstieg in die LaLiga bietet, erstmals seit 2023/24.

Die Übernahme erfolgte über CR7 Sports Investments, eine neu gegründete Tochtergesellschaft von CR7 SA, die weiterhin "strategische Möglichkeiten bewerten und umsetzen" wird, etwa für seine jüngste Investition in Ilia Topurias WOW. Cristiano Ronaldo hatte bereits in Gastgewerbe, Luxus, Gesundheit und Wohlbefinden, Technologie oder Medien investiert.

Der Deal wurde durch die gute Beziehung zwischen dem portugiesischen Spieler und Almerías saudischem Besitzer Mohammed Al-Khereiji ermöglicht.

"Ich hatte immer den Ehrgeiz, über das Feld hinaus zum Fußball beizutragen. UD Almería ist ein Verein mit soliden Fundamenten und klarem Wachstumspotenzial. Ich freue mich wirklich darauf, gemeinsam mit dem Managementteam die nächste Entwicklungsphase des Vereins zu unterstützen", sagte Ronaldo in einer Pressemitteilung.

Ronaldo, 41, erzielte sein 965. Karrieretor beim 5:0-Sieg mit Al-Nassr gegen Al-Najma und wurde nach seinem einwöchigen Treffer gegen den Saudi Arabia Public Investment Fund an der Spitze der Saudi Arabia Pro League.