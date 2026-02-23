Die scheidende Präsidentin von FC Barcelona, Joan Laporta, wird von einem Mitglied wegen mehrerer Finanzstraftaten angeprangert

HQ

Die ehemalige Präsidentin des FC Barcelona, Joan Laporta (die diesen Monat als Voraussetzung für die Wiederwahl im nächsten Monat zurücktrat ) wurde vor dem spanischen Nationalgericht wegen mehrerer Finanzstraftaten, darunter Geldwäsche und Erhebung unzulässiger Provisionen, angeklagt. Die meisten Mitglieder von Laportas Leitungsteam, darunter der amtierende Präsident Rafael Yuste, wurden ebenfalls in der Beschwerde genannt, die letzten Freitag von einem Clubmitglied eingereicht wurde, wie El Periódico (über EFE) berichtete.

Die Klageschrift umfasst 38 Dokumente und beschreibt ein angebliches Netzwerk von Unternehmen, einige mit Sitz in Spanien, andere aber in Zypern, Dubai, Kroatien und Stonia, die "illegale Provisionen in undurchsichtigen Rechtsgebieten einsammelten", wie berichtet. Laut Klageschrift wurden diese Mittel dann wieder eingeführt und durch scheinbar legitime Unternehmen gewaschen, und die Dokumente verweisen auf Nike-Verträge und den Bau des neuen Stadions.

Der FC Barcelona antwortete in einer Stellungnahme, dass die Informationen, in denen der Bericht erstellt wurde, "unwahr seien und auf vermutlich falschen oder stark manipulierten Dokumenten basieren" und dass sie rechtliche Schritte gegen die Zeitung einleiten werden, die "die Geschichte veröffentlicht hat, obwohl sie unwiderlegbar weiß, dass die Behauptung auf falschen Informationen beruht, ohne die Version der Ereignisse des Clubs zu berücksichtigen, die ordnungsgemäß aufgenommen wurde."

Laporta sagte außerdem im katalanischen Radio, dass die Anklage mit dem Ziel gemacht wurde, sein Image in der Vorwahlzeit zu schädigen: "Sie versuchen schon seit einiger Zeit, den Wahlprozess, Barça, zu diskreditieren, und die Strategie begann in den Medien und ist jetzt auf einer rechtlichen Dimension."

In den kommenden Tagen wird das Nationalgericht Spaniens diese Beschwerde an einen Richter weiterleiten, der entscheidet, ob er sie zur Bearbeitung annimmt oder ablehnt.