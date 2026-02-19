Die WTA startet den "Tour Architecture Council", um den Kalender nach Dubais Stampede zu verbessern

HQ

Die Dubai Tennis Championships, ein WTA-Masters 1.000-Turnier, stehen im Mittelpunkt des Sturms wegen der großen Anzahl an Abmeldungen sowohl vor als auch während des Turniers. Die jüngste war die topgesetzte Spielerin Elena Rybakina, die in der dritten Runde wegen Müdigkeit und Übelkeit nach zwei Sätzen gegen die Lucky Loser Antonia Ruzic aufgab.

Aber es gab noch viele weitere, wie Paula Badosa sowie die Weltranglistenersten und Nummer 2 Aryna Sabalenka und Iga Swiatek, deren Rückzug vor dem Turnier vom Turnierdirektor Salah Tahlak kritisiert wurde, der vorschlug, dass die WTA Punktabzüge für Spieler einführen sollte, die ohne gute Entschuldigung zurücktreten.

Doch angesichts der Realität, dass immer mehr Spieler von Turnieren zurücktreten und es ihnen nichts ausmacht, Geldstrafen auszusetzen, solange sie ihre Gesundheit schützen, wie Sabalenka zu Jahresbeginn sagte, hat die WTA einen Tour Architecture Council ins Leben gerufen, mit dem Ziel, "umsetzbare Verbesserungen" einzuführen, die bereits ab der Saison 2027 umgesetzt werden könnten.

"Es gibt auf der Tour eine klare Meinung, dass der aktuelle Kalender für die Spieler angesichts der physischen, beruflichen und persönlichen Anforderungen auf höchstem Niveau nicht nachhaltig erscheint", sagte WTA-Vorsitzende Valerie Camillo. Das Ziel dieses Rates wird es sein, bedeutende Verbesserungen am Kalender zu entwickeln, und er wird aus 13 Personen bestehen, darunter die Weltranglisten-5 Jessica Pegula, Victoria Azarenka, Maria Sakkari, Katie Volynets oder Anja Vreg.

"Am Ende des Tages spielen wir viel. Wir spielen einen vollen Spielplan, manchmal 10, 11 Monate im Jahr. Und ich denke, wir leben gerade in einer Zeit, in der es immer darum geht, mental und körperlich gesund zu bleiben, und man weiß nie, wo ein Spieler damit steht", sagte Pegula über Tennis.com. "Selbst wenn sie Spiele gewonnen haben, weißt du nicht, ob sie die ganze Zeit mit einer Verletzung zu kämpfen hatten oder nicht."

In der Zwischenzeit war Pegula die erste, die das Halbfinale in Dubai erreichte, nachdem sie heute Morgen Clara Tauson besiegte.