HQ

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff sagte, die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland hätten "bedeutende Fortschritte" zur Beendigung des Krieges gebracht, während beide Seiten sich auf einen zweiten Verhandlungstag in Genf am Mittwoch vorbereiteten. Die Gespräche sind nun abgeschlossen, aber sie endeten ohne nennenswerte Durchbrüche trotz US-Behauptungen über Fortschritte.

X @SEPeaceMissions

In einem Interview mit Axios sagte Präsident Wolodymyr Selenskij, es sei "nicht fair", dass US-Präsident Donald Trump sein Land immer wieder zu Kompromissen bittet, und fügte hinzu, dass "kein Frieden erreicht würde, wenn Russland der Sieg übergeben würde".

In jüngsten Äußerungen deutete US-Präsident Donald Trump an, dass es an der Ukraine liege, die Gespräche in der Schweiz zum Erfolg zu bringen, während der Kreml bei seinen maximalistischen Forderungen nach ukrainischem Territorium standhaft ist.

"Präsident Trumps Erfolg, beide Seiten dieses Krieges zusammenzubringen, hat bedeutende Fortschritte gebracht, und wir sind stolz darauf, unter seiner Führung daran zu arbeiten, das Töten in diesem schrecklichen Konflikt zu beenden", schrieb Witkoff nach dem ersten Tag der Gespräche auf X.

Selenskyj hat wiederholt gesagt, sein Land werde im Vergleich zu Russland zu unverhältnismäßigen Kompromissen aufgefordert. Die Ukraine sagt, dass robuste Sicherheitsgarantien des Westens – einschließlich der USA – eintreten, bevor eine Einigung mit Russland vereinbart werden kann.

In einer Erklärung in den sozialen Medien am Dienstagabend sagte der ukrainische Unterhändler Rustem Umerov, der erste Tag der Gespräche habe sich auf "praktische Fragen und die Mechanismen möglicher Lösungen" konzentriert.

In einer Videoansprache, die auf seinem offiziellen Telegram-Kanal geteilt wurde, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, die Ukraine sei bereit, auf Angriffe zu verzichten, falls sowohl Kiew als auch Moskau einer solchen Pause zustimmen, und wiederholte, dass "wir keinen Krieg brauchen" und dass die Ukrainer ihren Staat und ihre Unabhängigkeit verteidigen.

Er fügte hinzu, dass die Ukraine "bereit, schnell auf eine würdige Vereinbarung zur Beendigung des Krieges hinzugehen", aber die entscheidende Frage bleibe, was Russland wolle, da seine Handlungen auf und neben dem Schlachtfeld weiterhin gemischte Signale senden.

Die Gespräche sind die dritte Runde trilateraler Verhandlungen. Die Mediation wurde von dem US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner geleitet, wobei Wladimir Medinski die russische Delegation leitet.

Die Verhandlungen fanden eine Woche vor dem vierten Jahrestag der umfassenden russischen Invasion in der Ukraine statt.

Russische Streitkräfte führten nächtliche Drohnen- und Raketenangriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur durch, töteten drei Menschen und kappten Strom sowie Heizung in mehreren Regionen – nur wenige Stunden vor den von den USA unterstützten Friedensgesprächen in Genf, wie zuvor auf Gamereactor berichtet.

Präsident Selenskyj stellte fest, dass Russland auf die Friedensgespräche mit einem Angriff reagierte, obwohl die USA beide Seiten aufforderten, sich von Feindseligkeiten abzuhalten. Er berichtete, dass etwa 400 Drohnen beobachtet wurden, was Russlands anhaltendes Engagement für aggressive Operationen unterstreicht.

Die anhaltenden Drohnenangriffe verdeutlichten die anhaltenden Spannungen, und die Verhandlungen zeigten nur geringe Fortschritte, wobei grundlegende Meinungsverschiedenheiten über Territorium und Sicherheitsgarantien weiterhin ungelöst waren.