Industry Showrunner Konrad Kay und Mickey Down glauben, dass die Serie abgesetzt worden wäre, wenn sie nicht auf HBO gelaufen wäre.

Industry , das Finanzdrama auf HBO, kann kaum noch als verstecktes Juwel betrachtet werden, da es sich derzeit in der vierten Staffel befindet und jeden Sonntag neue Episoden erscheint. Die Serie, die im November 2020 mit positiven, aber nicht allzu begeisterten Kritiken begann, ist jedoch exponentiell gewachsen, wobei jede neue Staffel immer bessere Kritiken erhält und mehr Zuschauer von Mund-zu-Ohr anzieht, wobei sie als eine der Pflichtserien von HBO gelobt wird.

Ursprünglich folgte die Serie einer Reihe von Universitätsabsolventen, die sich in einer Investmentbank in London nach oben (oder runter) machten, und zeigte, wie rücksichtslos die Finanzwelt ist, wobei viele sie mit einer Mischung aus Succession und Euphoria verglichen... und erreichte nie die gleichen Höhen wie diese anderen HBO-Serien.

Mit jeder neuen Staffel wurde die Serie komplexer, die Einsätze größer, die Handlungen politischer... Und insgesamt wurde es süchtig machender. Kürzlich hatten wir die Gelegenheit, mit den Showrunnern Mickey Down und Konrad Kay zu sprechen und sie zu fragen, warum sie glauben, dass die Serie mit der Zeit immer beliebter wird.

"HBO gibt mehr Geld dafür aus", scherzte Kay, was seinen Partner (selbst ehemalige Banker) zum Lachen brachte, aber er gab HBO einen großen Teil des Wertes, da er das Gefühl hatte, dass sie bei einem "kleineren Sender" eingestellt worden wären.

"Wir waren in einer wirklich glücklichen Lage, dass wir – ich glaube, ein schwächeres Netzwerk hätte Industry nicht so viel Spielraum gegeben, Saison für Saison zu wachsen.

Wenn wir auf einem anderen Streamingdienst gewesen wären, wären wir wahrscheinlich nach Staffel eins oder zwei abgesetzt worden. Das ist ein Beweis für HBOs Vertrauen in uns und dafür, dass wir den Menschen vor und hinter der Kamera erlaubt haben, zu wachsen."

Wie sich Industry im Laufe der Zeit entwickelt (und verbessert) hat

Konrad Kay ist außerdem der Meinung, dass die Themen und Handlungen der Serie aus dem etwas nischigen ersten Seasdon entstanden sind, was mehr Zuschauer angezogen hat.

"Ich denke, die Serie ist einfach zu einem klareren Thema geworden. Es ist selbstsicherer geworden, es ist selbstbewusster geworden. Ich denke, es ist in gewisser Weise etwas weniger esoterisch geworden und hat seinen Blick darauf erweitert, was es sagen will.

Die erste Staffel war eine Art Jugendsendung über junge Menschen, die in einer Bank anfangen. Aber es war so spezifisch und so tief in dieses Umfeld eingebettet, dass es meiner Meinung nach nicht wirklich ein großes Publikum angesprochen hat. Während es Staffel für Staffel immer noch um Kapitalismus geht.

Es geht immer noch um die Kernfiguren. Es gibt immer noch die gleichen Kernakteure. Aber ich denke, es ist einfach etwas universeller in dem, worüber es spricht und was es betrachtet. Und ehrlich gesagt ist es einfach ein bisschen kommerzieller aufgebaut, wie wir es konstruieren."

Mickey Down fügte hinzu, dass sie daran gearbeitet haben, die "wöchentliche Watchability" zu verbessern, etwas, das ihrer Meinung nach besonders in den letzten beiden Staffeln funktioniert hat. "Hoffentlich haben wir, auch wenn die Serie sehr, sehr dicht ist, in den letzten Staffeln etwas verständlicher und leichter zugänglich gemacht."

Ihr könnt unser Interview mit Konrad Kay und Mickey Down unten ansehen, einschließlich der Frage, wie sie diese Serie jemandem empfehlen würden, der mit der Finanzwelt und dem ganzen Bank- und Geldjargon eingeschüchtert (und nicht allzu vertraut) ist...

"In Staffel eins war der Finanzjargon eher eine Fassade für die Handlung, die Handlung war an sich eher minimal. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass es in Staffel vier ein Genre-Thriller-Element gibt, das das Publikum einfach durch diese acht Episoden ziehen wird."

Willst du nicht Industry ausprobieren? Staffel 4 läuft derzeit auf HBO Max.