Oberster Gerichtshof entscheidet, dass das Verbot der Palästina-Aktion rechtswidrig ist, was einen schweren Rückschlag für die britische Regierung bringt

Am Freitagmorgen entschied das Oberste Gericht des Vereinigten Königreichs, dass das Innenministerium rechtswidrig gehandelt hat, indem es Palestine Action im Rahmen des Terrorismusgesetzes verboten hat. Die Entscheidung, die vor den Royal Courts of Justice in London verkündet wurde, könnte Hunderte von Strafverfahren gegen die Unterstützer der Gruppe auflösen.

Die Anfechtung wurde von der Mitbegründerin der Gruppe, Huda Ammori, eingereicht, die argumentierte, dass das Verbot ihre Grundrechte verletze. Das Gericht stimmte dem zu und stellte fest, dass das Verbot ihre Rechte auf Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit gemäß der Europäischen Menschenrechtskonvention beeinträchtige.

Unmittelbar nach dem Urteil kündigte die Metropolitan Police an, die Festnahme von Demonstranten allein wegen des Zeigens von Schildern zur Unterstützung von Palestine Action einzustellen. Die Beamten werden jedoch weiterhin Beweise sammeln, während die Regierung ihre nächsten Schritte prüft, einschließlich einer möglichen Berufung.

Das Urteil wurde am Freitagmorgen vor den Royal Courts of Justice von Dame Victoria Sharp verkündet. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass das Verbot unverhältnismäßig war. Es stellte fest, dass die Art, das Ausmaß und die Persistenz der Aktivitäten von Palestine Action nicht die für ein Verbot im Rahmen der Terrorismusgesetzgebung erforderlichen Schwelle erfüllten.

Trotzdem hob das Gericht das Verbot mit sofortiger Wirkung nicht auf. Stattdessen ordnete sie an, dass das Verbot – das am 5. Juli 2025 gemäß dem Terrorismusgesetz 2000 in Kraft trat – vorübergehend in Kraft bleiben solle. Die Pause soll weitere rechtliche Argumente anhören und der Regierung Zeit geben, eine Berufung zu prüfen und einzuleiten. Derzeit bleibt die Mitgliedschaft oder Unterstützung der Direktaktionsgruppe eine Straftat, die mit bis zu 14 Jahren Haft bestraft werden kann.

Innenminister Shabana Mahmood hat angedeutet, dass die Regierung beabsichtigt, das Urteil vor dem Berufungsgericht anzufechten.

Palästina Aktion war die erste Direktaktions-Protestgruppe, die unter dem Gesetz verboten wurde, womit sie in dieselbe rechtliche Kategorie wie Organisationen wie al-Qaida, Islamischer Staat und die rechtsextreme Gruppe National Action eingeordnet wurde. Über 2.000 Menschen wurden im Zusammenhang mit angeblicher Unterstützung der Organisation festgenommen, und rund 200 stehen wegen terrorismusbezogener Anklagen gegenüber.

Bei seiner Entscheidung entschied das Gericht aus zwei Hauptgründen gegen das Home Office. Zu den Kritikpunkten gehörte die Feststellung, dass der Innenminister die spezifischen Vorteile des Verbots der Organisation nicht ausreichend erklärt habe und damit die rechtliche Grundlage für eine so strenge Maßnahme untergraben habe.

Das Urteil öffnet nun die Tür zu einer breiteren rechtlichen und politischen Auseinandersetzung. Da eine Berufung erwartet wird, wird der Fall die Grenzen zwischen nationalen Sicherheitsbefugnissen und dem Recht auf Protest testen – und könnte weitreichende Folgen für die Terrorismusbekämpfung, Bürgerrechte und die Hunderte von Fällen, die bereits vor Gericht laufen, haben.

Das vollständige Urteil des Gerichts legt ausführlich die Beweggründe hinter der Entscheidung und die Einschränkungen dar, die sie der Nutzung von Proskriptionsbefugnissen durch die Regierung auferlegt.