Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 startet im August

Als ob es nicht schon genug wäre, die erste Sammlung remasterter Metal Gear Solid-Spiele Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 zu nennen, hat Konami mehrfach angedeutet, dass wir wahrscheinlich nicht lange auf mehr warten müssen. Aber welche Spiele würde es enthalten? Glücklicherweise ist die Antwort das, worauf die meisten von uns gehofft haben.

Denn Konami hat bekannt gegeben, dass Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker (die PS3 HD Collection-Version) und Metal Gear: Ghost Babel enthalten, wenn es am 27. August auf PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erscheint.

Der große Headliner hier ist natürlich MGS4, denn wir haben immer wieder gehört, dass das Spiel den PS3-Prozessor so stark nutzte, dass es unmöglich schien, es auf andere Plattformen zu bringen. Das lässt mich fragen, wie diese Version laufen wird, besonders wenn eines der größten Probleme der ersten Sammlung die technische Seite ist. Bleiben wir positiv und glauben, dass es sehr gut wird.