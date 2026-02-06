Der spanische Eiskunstläufer erhielt von Universal die Erlaubnis, bei den Olympischen Spielen zu Minions-Musik aufzutreten.

HQ

Der spanische Eiskunstläufer Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté hat von Universal die Erlaubnis erhalten, mit Musik aus den Minions-Filmen aufzutreten, wie er es im letzten Jahr getan hat. Tatsächlich erscheint der Skater meist mit einem gelben Hemd und blauen Jeans, ähnlich wie die Figuren aus den populären Filmen.

Am Montag teilte Tomás in den sozialen Medien mit, dass er seine Tanzroutine fortsetzen dürfe, da Universal Studios, die Rechteinhaber der Minions, einen Urheberrechtsanspruch haben. Am Donnerstag verkündete er jedoch, dass Universal seine Meinung geändert habe, teilweise dank der Unterstützung der Bevölkerung. "Ein riesiges Dankeschön an alle, die erneut gepostet, geteilt und unterstützt haben. Dank Ihnen hat Universal Studios es sich anders überdacht und offiziell die Rechte für diesen einen besonderen Anlass vergeben."

"Es gibt noch ein paar Dinge, die mit den anderen beiden Musikrichtungen des Programms verbunden werden müssen, aber wir sind so nah dran! Und das alles dank dir. Ich freue mich so zu sehen, dass das Olympia-Eis der Minions wieder real wird!"

Die offizielle Erklärung bestätigt, dass Guarino Sabaté bei den Olympischen Spielen und zukünftigen internationalen Veranstaltungen mit folgenden Songs auftreten darf: 'Universal Fanfare' von The Minions und 'Vicious Funk' von Héctor Pereira (Universal Pictures), 'Freedom' von Pharrell Williams (Sony Music) sowie der Mix 'Minions Bounce' vom spanischen DJ Juan Alcaraz.

Der Deal wurde über ClicknClear abgeschlossen, die Partnerplattform der International Skating Union (ISU), die die Musikrechtezahlungen verwaltet, die Skater leisten müssen, um ihre Musik erfolgreich zu registrieren.

Guarino Sabaté, 26 Jahre alt, hat die spanischen Meisterschaften sechsmal gewonnen, jedes Mal von 2021 bis zur Ausgabe 2026, die in Jaca stattfand. Er gewann außerdem die Open d'Andorra 2021 und belegte 2025 den 20. Platz bei den Weltmeisterschaften. Dies wird seine ersten Olympischen Winterspiele sein, und er wird am Dienstag, den 10. Februar, irgendwann zwischen 18:30 und 22:44 Uhr MEZ in der Eiskunstlaufarena Mailand auftreten.