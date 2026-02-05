Schattenabwurf (fast)! PGA Tour 2K25 für die Nintendo Switch 2 jetzt offiziell

HQ

Als Camelot als Erster das bevorstehende Mario Tennis Fever veröffentlichte, sah 2K Sports wahrscheinlich eine große Gelegenheit, ihren neuesten, gut bewerteten Golftitel auf dem System zu veröffentlichen, bevor Mario für eine weitere Generation an der Reihe ist (und um den Hunger der Fans nach dem Sport zu stillen).

Das gesagt und getan, PGA Tour 2K25 war Teil der Nintendo Partners Showcase-Präsentation und wird bereits morgen auf der Plattform verfügbar sein. Es wird erwartet, dass das Spiel alle Funktionen, Inhalte und Lizenzen der letztjährigen Veröffentlichung beibehält.