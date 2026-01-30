Real Madrid – Benfica-Rückspiel in der Champions League bestätigt, und Manchester City wartet...

HQ

Die Auslosung der Champions League K.-o.-Playoffs wurde heute gemacht, und für jedes Team war es wie ein Münzwurf. Für Real Madrid und Benfica fiel es auf die dramatischste Weise, denn sie stehen vor einem Rückspiel, nachdem die portugiesische Mannschaft unter José Mourinhos Trainer mit 4 :2 gegen den 15-fachen Europameister, trainiert von einem von Mourinhos größten Fans, Álvaro Arbeloa, gekämpft hat...

Real Madrid, auf Platz neun der Tabelle, trifft auf Benfica, das auf Platz 24 steht. Mit Madrids überlegener Position wird das Rückspiel im Bernabéu bestreiten, wo die Fans Mourinho sicher mit Respekt und Bewunderung empfangen werden, aber das Ergebnis ihres vorherigen Spiels nicht vergessen werden...

Und da die Tabelle bereits für das Achtelfinale festgelegt ist, kann der Sieger von Real Madrid-Benfica auf eines von zwei Teams treffen: Sporting Lissabon oder Manchester City. Ja, eine mögliche Wiederholung des "modernen Klassikers" Madrid-City-Spiels, das in den letzten Jahren bei jeder Champions-League-Ausgabe mit drastisch unterschiedlichen Ergebnissen stattfand, könnte passieren, wenn Madrid das Play-off gewinnt und die Münze bei der Auslosung am 27. Februar auf der richtigen (oder falschen) Seite fällt.

