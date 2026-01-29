ConcernedApe auf Haunted Chocolatier: "Ich arbeite immer noch wie immer"

ConcernedApe, der einzige Entwickler von Stardew Valley, hat ein neues Projekt: Haunted Chocolatier. Dieses Spiel wurde 2021 angekündigt, und laut dem neuesten Update auf der Website des Spiels wird es noch eine Weile dauern, bis wir es spielen können. Dieses Update beantwortet auch einige Fragen und widerlegt einige Mythen über die Entwicklung dieses Spiels und Stardew Valley. Schauen wir uns das an:

"Die Stardew Valley-Updates werden genutzt, um Ideen für Haunted Chocolatier zu testen"

Nein. Wenn ich an Stardew Valley arbeite, denke ich nicht an Haunted Chocolatier und umgekehrt. Ich würde nicht "etwas testen" in Stardew Valley, weil das unfair gegenüber Stardew Valley wäre, und ich möchte auch keine Ideen für Haunted Chocolatier spoilern, indem ich sie zuerst zu Stardew Valley füge. Außerdem ist Stardew Valley ein anderes Spiel, sodass man darin nicht wirklich etwas auf Haunted Chocolatier "testen" kann.

"ConcernedApe arbeitet an einem neuen Stardew Valley-Update, weil er ausgebrannt ist bei Haunted Chocolatier "

Nein, ich arbeite an einem neuen Stardew-Update, weil es ein sehr beliebtes Spiel mit einer großen, ständig wachsenden Spielerschaft ist und ich noch weitere Ideen habe, wie ich es verbessern kann.

"ConcernedApe sagte, es kommt erst um 20:30 raus."

Das habe ich nicht gesagt. 2025 wurde ich gefragt, ob es innerhalb der nächsten fünf Jahre erscheinen würde, und ich sagte: "Ich hoffe es." Das ist etwas ganz anderes, als zu sagen: "Es kommt 2030 raus." Unterm Strich möchte ich kein Veröffentlichungsdatum nennen. Das Spiel erscheint, wenn es fertig ist.

Wie auch immer, das Einzige, was wirklich zählt, ist, dass ich weiterhin Fortschritte am Spiel mache und es veröffentliche. Also werde ich jetzt wieder damit anfangen.

Vielen Dank

-Affe