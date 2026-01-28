PlayStation Plus bietet uns im Februar Undisputed, Ultros und zwei weitere coole Spiele kostenlos

HQ

Wir wussten bereits, dass Undisputed eines der PlayStation Plus Essential-Spiele im Februar sein wird, aber es als Hauptattraktion zu bezeichnen, wenn man sich die anderen drei Spiele ansieht, ist weit hergeholt.

Denn Sony hat bestätigt, dass die PlayStation Plus Essential-Spiele im Februar Undisputed, Ace Combat 7: Skies Unknown, Ultros und Subnautica: Below Zero sein werden. Das ist ein beachtliches Quartett, denn drei der Spiele erhielten in unseren Rezensionen eine Acht, während Kieran etwas härter war als die meisten, als er Ultros 2024 eine Sieben gab.

Sie ersetzen Need for Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed und Core Keeper am 3. Februar, sodass du noch Zeit hast, kostenloses Rennen, Malen und Überleben zu sammeln.