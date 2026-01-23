The Super Mario Galaxy Movie: Laut Chris Pratt gibt es neue "spannende" Charaktere zu sehen

HQ

The Super Mario Galaxy Movie Trailer zeigt bereits einige sehr beliebte Charaktere sowie 6 Referenzen und Easter Eggs, die wir gefunden haben. Doch nun ist es Marios Stimme für diesen Film, Chris Pratt, der überzeugt ist, dass die noch nicht enthüllten Figuren die Fans begeistern werden. In einem neuen Interview auf GamesRadar+ sagte der Hollywood-Star: "Oh ja, die gibt es", als er gefragt wurde, ob es neue Figuren gibt, auf die er sich im finalen Schnitt des Films freut. "Ich darf nicht sagen, was sie sind, aber ja, es gibt wirklich einige wirklich unglaubliche... Nun, ich glaube, einige von ihnen wurden im Trailer veröffentlicht (Rosalina, Bowser Jr.) und dann gibt es sogar noch ein paar weitere, die nicht im Trailer sind und auf die sich die Leute freuen sollten."

Welche Charaktere denkst du, werden sie sein? Vielleicht erfahren wir es früher als später, denn der neueste Trailer zu The Super Mario Galaxy Movie ist schon ein paar Monate alt, und es wird Zeit, dass Nintendo beginnt, diesen Film so zu bewerben, wie er es verdient.