Franz und Moritz Wagner werden von Hunderten von Fans in Berlin vor dem NBA-Spiel begrüßt

Wir sind nur noch wenige Stunden vom NBA-regulären Saisonspiel zwischen Orlando Magic und Memphis Grizzlies entfernt, das in einer ausverkauften Uber Arena in Berlin stattfinden wird, wobei Orlando als lokales Team fungiert. Die NBA wird in Deutschland immer beliebter, dank der lokalen Idole Franz und Moritz Wagner, Brüder, die Teamkollegen bei Orlando Magic und der deutschen Nationalmannschaft sind, die die FIBA-Weltmeisterschaft 2023 und (im Fall von Franz) Eurobasket 2025 gewannen.

In den Tagen vor dem Spiel hat die Stadt eine Reihe von Initiativen gestartet, darunter ein Treffen mit den lokalen Helden am Mittwochnachmittag... mit Hunderten von Zuschauern und langen Schlangen trotz des frostigen Wetters, was zeigt, wie leidenschaftlich die Berliner für Basketball sind.

Franz und Moe besuchten außerdem den örtlichen Verein Alba Berlin (wo sie beide in ihren frühen Jahren ihrer Karriere angefangen hatten), engagierten sich mit jungen Spielern und begleiteten sie beim Training

Franz Wagner ist freigegeben, um nach seiner Verletzung in Berlin zu spielen

Und in den letzten Stunden vor dem Spiel bestätigte Orlando Magic eine großartige Neuigkeit: Franz Wagner ist freigegeben, was sein erstes Spiel seit dem 7. Dezember ist, als der 24-Jährige sich bei einem Spiel gegen die New York Knicks eine Verstauchung am linken Knöchel zuzog. Franz, der jüngere Bruder, erzielte vor seiner Verletzung durchschnittlich 22,7 Punkte, 6,1 Rebounds und 3,7 Assists pro Spiel.