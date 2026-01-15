Die Europäische Herren-Handballmeisterschaft beginnt heute: Wichtige Termine und alle 24 Teams

HQ

Die Europäische Herren-Handballmeisterschaft ist eines der ersten großen Sportereignisse des Jahres 2026 und beginnt heute, am Donnerstag, den 15. Januar, und findet in Dänemark, Schweden und Norwegen statt und dauert bis zum 1. Februar.

In dieser Ausgabe nehmen 24 Teams teil, um nach ihrem Sieg bei der Ausgabe 2024, bei dem sie Dänemark besiegten, die derzeit Frankreich gehört.

Alle Mannschaften und Gruppen der Europäischen Herren-Handballmeisterschaft

Gruppe A – Herning



Deutschland



Spanien



Österreich



Serbien



Gruppe B – Herning



Dänemark



Portugal



Nordmazedonien



Rumänien



Gruppe C – Baerum



Frankreich



Norwegen



Tschechische Republik



Ukraine



Gruppe D – Baerum



Slowenien



Färöer Inseln



Montenegro



Schweiz



Gruppe E – Malmö



Schweden



Kroatien



Niederlande



Georgien



Gruppe F Kristianstad



Ungarn



Island



Polen



Italien



Wichtige Termine für die Europameisterschaft der Herren Handball



Vorrunde Spieltag 1 – 15.–17. Januar



Vorrunde Spieltag 2 – 17.–19. Januar



Vorrunde Spieltag 3 – 19.–21. Januar





Hauptrunde Spieltag 4 – 22.–23. Januar



Hauptrunde Spieltag 5 – 24.–25. Januar



Hauptrunde Spieltag 6 – 26.–27. Januar



Hauptrunde Spieltag 7 – 28. Januar





Halbfinale – 30. Januar



Finale – 1. Februar



Dieser Wettbewerb findet nur wenige Monate nach der Frauen-Handball-Weltmeisterschaft 2025 statt, bei der Norwegen Deutschland in einem spannenden Finale mit 23:20 besiegte und mehr als 330.000 Menschen die Arenen besuchten – ein neuer Weltmeisterschaftsrekord, der die gestiegene Attraktivität des Handballs weltweit und insbesondere in europäischen Ländern zeigt.

Werden Sie die Europameisterschaft der Herren 2026 verfolgen?