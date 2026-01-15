Die Europäische Herren-Handballmeisterschaft beginnt heute: Wichtige Termine und alle 24 Teams
Dies sind alle Teams, die ab heute an der Europäischen Herren-Handballmeisterschaft teilnehmen.
Die Europäische Herren-Handballmeisterschaft ist eines der ersten großen Sportereignisse des Jahres 2026 und beginnt heute, am Donnerstag, den 15. Januar, und findet in Dänemark, Schweden und Norwegen statt und dauert bis zum 1. Februar.
In dieser Ausgabe nehmen 24 Teams teil, um nach ihrem Sieg bei der Ausgabe 2024, bei dem sie Dänemark besiegten, die derzeit Frankreich gehört.
Alle Mannschaften und Gruppen der Europäischen Herren-Handballmeisterschaft
Gruppe A – Herning
- Deutschland
- Spanien
- Österreich
- Serbien
Gruppe B – Herning
- Dänemark
- Portugal
- Nordmazedonien
- Rumänien
Gruppe C – Baerum
- Frankreich
- Norwegen
- Tschechische Republik
- Ukraine
Gruppe D – Baerum
- Slowenien
- Färöer Inseln
- Montenegro
- Schweiz
Gruppe E – Malmö
- Schweden
- Kroatien
- Niederlande
- Georgien
Gruppe F Kristianstad
- Ungarn
- Island
- Polen
- Italien
Wichtige Termine für die Europameisterschaft der Herren Handball
- Vorrunde Spieltag 1 – 15.–17. Januar
- Vorrunde Spieltag 2 – 17.–19. Januar
- Vorrunde Spieltag 3 – 19.–21. Januar
- Hauptrunde Spieltag 4 – 22.–23. Januar
- Hauptrunde Spieltag 5 – 24.–25. Januar
- Hauptrunde Spieltag 6 – 26.–27. Januar
- Hauptrunde Spieltag 7 – 28. Januar
- Halbfinale – 30. Januar
- Finale – 1. Februar
Dieser Wettbewerb findet nur wenige Monate nach der Frauen-Handball-Weltmeisterschaft 2025 statt, bei der Norwegen Deutschland in einem spannenden Finale mit 23:20 besiegte und mehr als 330.000 Menschen die Arenen besuchten – ein neuer Weltmeisterschaftsrekord, der die gestiegene Attraktivität des Handballs weltweit und insbesondere in europäischen Ländern zeigt.
Werden Sie die Europameisterschaft der Herren 2026 verfolgen?