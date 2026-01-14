Animal Crossing: New Horizons Update 3.0 ist jetzt draußen! Einen ganzen Tag früher als erwartet

HQ

Das kostenlose Update 3.0 für Animal Crossing: New Horizons ist jetzt erhältlich. Einen Tag früher, als Nintendo uns gesagt hat. Wir haben Ihnen bereits unsere 5 Tipps vorgestellt, wie Sie Ihre Insel vor dem Update vorbereiten, damit Sie alle neuen Inhalte sofort genießen können.

Um dieses neue Update herunterzuladen, musst du es manuell tun. Wählen Sie das Animal Crossing: New Horizons -Symbol im HOME-Menü Ihrer Switch oder Switch 2 und drücken Sie die "+"-Taste. Wählen Sie "Update" und "Internet" aus, und voilà! Das Spiel wird aktualisiert, sobald der Download endet. Wenn du das Spiel startest, informiert dich Isabelle, dass ein neues Gebäude auf deiner Insel entstanden ist, und wenn du das neue Resort Hotel betrittst, heißt Tom Nook dich zusammen mit Kapp'ns Familie willkommen, um dir alles zu zeigen, was diese neue Einrichtung zu bieten hat.

Außerdem trifft man bei einem Spaziergang auf der Insel Mr. Resetti, der einem von den neuen Funktionen der Insel erzählt. Vergessen Sie nicht, den Nook Stop zu besuchen, um die neuen Lego-Kollaborationsgegenstände und Möbel zu finden. Apropos Lego-Kollaborationen: Hast du das neue Set aus dieser Pokémon-Kollaboration gesehen?

Beachten Sie, dass die Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition noch nicht verfügbar ist; man muss bis morgen, dem offiziellen Startdatum dieser Version, warten, um die neuen Features wie 4K-Grafik und mehr Spieler zu genießen. Hast du dein Spiel bereits auf Version 3.0 aktualisiert oder wartest du bis zur offiziellen Veröffentlichung zusammen mit der Nintendo Switch 2 Edition?