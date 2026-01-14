Barcelona und andere Basketballvereine bestätigen ihren Kompromiss mit der Euroleague statt der NBA

HQ

Das NBA-Führungsteam ist derzeit in Berlin für ein Spiel zwischen Orlando Magic und Memphis Grizzlies am Donnerstag und reist anschließend nach London für ein weiteres Spiel zwischen diesen Teams. In der Zwischenzeit führen sie Treffen mit aktuellen Basketballvereinen in Europa, potenziellen neuen Aktionären, um eine neue Liga mit neuen Franchises und bestehenden Teams aufzubauen, die vorläufig 2027/28 beginnt.

Europas größter Vereins-Basketballwettbewerb, die privat geführte Euroleague, möchte ihre größten Vereine behalten, um die Bedrohung durch die NBA zu stoppen. Und neun der Gründungsmitglieder und größeren Aktionäre der Euroleague – Baskonia, Panathinaikos, Olympiacos, Anadolu Efes, Zalgiris, Armani Milan, Bayern München, Maccabi Tel Aviv und Barcelona – haben EuroLeague mitgeteilt, dass sie die nächsten zehn Jahre in der Liga bleiben wollen.

Der letzte, der das tat, war Barcelona, das Berichten zugestimmt hat, bis 2036 in der EuroLeague zu bleiben. Laut einem Interview mit EFE über AS hat Barcelona jedoch eine Opt-Out-Klausel von der Euroleague, die es ihnen erlauben würde, den Wettbewerb zu verlassen, wenn sie 10 Millionen Dollar zahlen.

Die übrigen Gründungsmitglieder der Euroleague, Real Madrid, Fenerbahce und ASVEL Villeurbanne, warten bis Donnerstag, dem 15. Januar, um eine Entscheidung darüber zu treffen, ob sie bei der Euroleague weitermachen oder ihren Vertrag kündigen und der NBA beitreten.