HQ

Berlin hat die NBA-Stars von Orlando Magic begrüßt, einem Team, das dank der Brüder Moe und Franz Wagner eng mit Deutschland verwandt ist, die Deutschland halfen, die FIBA-Weltmeisterschaft 2023 und (im Fall von Franz) Eurobasket 2025 zu gewinnen. Das Florida-Franchise trifft am Donnerstag, den 15. Januar, in einer ausverkauften Uber Arena auf die Memphis Grizzlies.

Obwohl das Spiel ausverkauft ist, können Berliner die Magie der NBA im deutschen Telekom-Büro Magenta Mitte in der Ebertstraße 15a nahe dem Postdamer Platz genießen. In der kurzen Erfahrung können Sie Gratisartikel wie ein Foto, ein Poster, ein Armband oder eine Tragetasche gewinnen und offizielles Merch von Orlando Magic kaufen, einschließlich Hüte und Shirts. Es dauert bis Donnerstag, den 15. Januar, dem Spieltag, und beginnt um 20:00 Uhr MEZ.

Nach Berlin reisen Orlando Magic und Memhpis Grizzlies am 18. Januar zu einem Spiel nach London. Unterdessen arbeiten die NBA-Manager weiter an der neuen NBA Europe...