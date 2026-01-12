Manchester United wird nach der FA-Cup-Niederlage gegen Brighton die kürzeste Saison seit 1914/15 spielen

HQ

Manchester United schied im FA Cup von Brighton mit 1:2 aus, und es ist nun sicher, dass sie seit über einem Jahrhundert die wenigsten Spiele einer Saison bestreiten werden: ohne europäische Wettbewerbe nur 40 Spiele, inklusive aller 38 Premier-League-Spiele, und beide Ausscheidungen aus den Pokalen: die Niederlage am Sonntag gegen Brighton und die peinliche Niederlage im August gegen den viertligisten Grimsby Town im EFL Cup.

Laut Statistiken britischer Medien war das letzte Mal, dass Manchester United nur 40 Spiele bestritt, die Saison 1914/15, in der es aufgrund des Ersten Weltkriegs keine Pokalspiele gab. Es ist außerdem das erste Mal seit 1981/82, dass United aus den beiden nationalen Wettbewerben in der ersten Runde ausgeschieden ist.

Es stimmt, dass Manchester United in der Auslosung Pech hatte, nachdem sie in der dritten Runde mit einem Premier-League-Team gepaart wurden, der ersten mit Premier-League- und Championship-Teams. Doch vor elf Wochen hatte Manchester United Brighton zum dritten Mal in Folge besiegt – einer der wenigen Momente, in denen Ruben Amorims Team auf dem richtigen Weg zu sein schien.

Jetzt, eine Woche nachdem Amorim entlassen wurde, hat Manchester United unter Interimstrainer Darren Fletcher ein Spiel unentschieden und ein weiteres verloren, der weiterhin bis zum Saisonende bleiben wird, wobei die Champions-League-Qualifikation (ein Top-4-Platz) auf dem Spiel steht.