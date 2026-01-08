FA-Cup-Spielplan der dritten Runde: Alle Spiele und Zeiten von Freitag bis Montag
Zeiten für alle FA-Cup-Spiele an diesem Wochenende.
Die Premier League hat für die Feiertage nicht aufgehört und hat bereits die Hälfte überschritten, muss aber für eine ganze Woche unterbrechen, da an diesem Wochenende die dritte Runde des FA Cups ab Freitag stattfindet. Und es ist die Runde, in der Premier-League- und EFL-Championship-Vereine zum ersten Mal dem Wettbewerb beitreten.
Letztes Jahr überraschte Crystal Palace Liverpool, als sie in der Premier League dominierten (ein ganz anderes Liverpool als das aktuelle, 14 Punkte hinter dem Tabellenführer Arsenal, gegen den sie heute Abend um 20:00 GMT, 21:00 MET treffen).
Die Auslosung des FA Cups, der im Dezember stattfand, setzte meist Top-Vereine (erste und zweite Liga) mit niedriger eingestuften Vereinen, die in den vorherigen Runden erfolgreich waren, obwohl es vier rein-Premier-League-Spiele und fünf All-Championship-Spiele geben wird, darunter Manchester United gegen Brighton und Everton gegen Sunderland.
Das sind alle FA-Cup-Spiele dieses Wochenendes:
FA-Cup-Spielzeiten (dritte Runde)
Freitag, 9. Januar
- Milton Keynes Dons gegen Oxford United: 19:30 GMT, 20:30 MEZ
- Port Vale gegen Fleetwood Town: 19:30 GMT, 20:30 MEZ
- Preston North End gegen Wigan Athletic: 19:30 GMT, 20:30 MEZ
- Wrexham gegen Nottingham Forest: 19:30 GMT, 20:30 MEZ
Samstag, 10. Januar
- Cheltenham Town gegen Leicester City: 12:15 GMT, 13:15 MEZ
- Everton gegen Sunderland: 12:15 GMT, 13:15 MEZ
- Macclesfield gegen Crystal Palace: 12:15 GMT, 13:15 MEZ
- Wolverhampton Wanderers gegen Shrewsbury Town: 12:15 GMT, 13:15 MEZ
- Boreham Wood gegen Burton Albion: 15:00 GMT, 16:00 MEZ
- Burnley gegen Millwall: 15:00 GMT, 16:00 MEZ
- Doncaster Rovers gegen Southampton: 15:00 GMT, 16:00 MEZ
- Fulham gegen Middlesbrough: 15:00 GMT, 16:00 MEZ
- Ipswich Town gegen Blackpool: 15:00 GMT, 16:00 MEZ
- Manchester City gegen Exeter City: 15:00 GMT, 16:00 MEZ
- Newcastle United gegen AFC Bournemouth: 15:00 GMT, 16:00 MEZ
- Salford City gegen Swindon Town: 15:00 GMT, 16:00 MEZ
- Sheffield Wednesday gegen Brentford: 15:00 GMT, 16:00 MEZ
- Stoke City gegen Coventry City: 15:00 GMT, 16:00 MEZ
- Bristol City gegen Watford: 17:45 GMT, 18:45 MEZ
- Cambridge United gegen Birmingham City: 17:45 GMT, 18:45 MEZ
- Tottenham Hotspur gegen Aston Villa: 17:45 GMT, 18:45 CET
- Grimsby Town gegen Weston Super Mare: 17:45 GMT, 18:45 MEZ
- Charlton Athletic gegen Chelsea: 20:00 GMT, 19:00 MEZ
Sonntag, 11. Januar
- Derby County gegen Leeds United: 12:00 GMT, 13:00 MEZ
- Portsmouth gegen Arsenal: 14:00 GMT, 15:00 MEZ
- Hull City gegen Blackburn Rovers: 14:30 GMT, 15:30 MEZ
- Norwich City gegen Walsall: 14:30 GMT, 15:30 MEZ
- Sheffield United gegen Mansfield Town: 14:30 GMT, 15:30 MEZ
- Swansea City gegen West Bromwich Albion: 14:30 GMT, 15:30 MEZ
- West Ham United gegen Queens Park Rangers: 14:30 GMT, 15:30 MEZ
- Manchester United gegen Brighton & Hove Albion: 16:30 GMT, 17:30 MEZ
Montag, 12. Januar
- Liverpool gegen Barnsley: 19:45 GMT, 20:45 MEZ
Glaubst du, dass es dieses Jahr einige "Riesenkiller" im FA Cup geben wird? Letztes Jahr wurde Arsenal in dieser Phase ausgeschieden... von Manchester United im Elfmeterschießen.