FA-Cup-Spielplan der dritten Runde: Alle Spiele und Zeiten von Freitag bis Montag

Die Premier League hat für die Feiertage nicht aufgehört und hat bereits die Hälfte überschritten, muss aber für eine ganze Woche unterbrechen, da an diesem Wochenende die dritte Runde des FA Cups ab Freitag stattfindet. Und es ist die Runde, in der Premier-League- und EFL-Championship-Vereine zum ersten Mal dem Wettbewerb beitreten.

Letztes Jahr überraschte Crystal Palace Liverpool, als sie in der Premier League dominierten (ein ganz anderes Liverpool als das aktuelle, 14 Punkte hinter dem Tabellenführer Arsenal, gegen den sie heute Abend um 20:00 GMT, 21:00 MET treffen).

Die Auslosung des FA Cups, der im Dezember stattfand, setzte meist Top-Vereine (erste und zweite Liga) mit niedriger eingestuften Vereinen, die in den vorherigen Runden erfolgreich waren, obwohl es vier rein-Premier-League-Spiele und fünf All-Championship-Spiele geben wird, darunter Manchester United gegen Brighton und Everton gegen Sunderland.

Das sind alle FA-Cup-Spiele dieses Wochenendes:

FA-Cup-Spielzeiten (dritte Runde)

Freitag, 9. Januar



Milton Keynes Dons gegen Oxford United: 19:30 GMT, 20:30 MEZ



Port Vale gegen Fleetwood Town: 19:30 GMT, 20:30 MEZ



Preston North End gegen Wigan Athletic: 19:30 GMT, 20:30 MEZ



Wrexham gegen Nottingham Forest: 19:30 GMT, 20:30 MEZ



Samstag, 10. Januar



Cheltenham Town gegen Leicester City: 12:15 GMT, 13:15 MEZ



Everton gegen Sunderland: 12:15 GMT, 13:15 MEZ



Macclesfield gegen Crystal Palace: 12:15 GMT, 13:15 MEZ



Wolverhampton Wanderers gegen Shrewsbury Town: 12:15 GMT, 13:15 MEZ



Boreham Wood gegen Burton Albion: 15:00 GMT, 16:00 MEZ



Burnley gegen Millwall: 15:00 GMT, 16:00 MEZ



Doncaster Rovers gegen Southampton: 15:00 GMT, 16:00 MEZ



Fulham gegen Middlesbrough: 15:00 GMT, 16:00 MEZ



Ipswich Town gegen Blackpool: 15:00 GMT, 16:00 MEZ



Manchester City gegen Exeter City: 15:00 GMT, 16:00 MEZ



Newcastle United gegen AFC Bournemouth: 15:00 GMT, 16:00 MEZ



Salford City gegen Swindon Town: 15:00 GMT, 16:00 MEZ



Sheffield Wednesday gegen Brentford: 15:00 GMT, 16:00 MEZ



Stoke City gegen Coventry City: 15:00 GMT, 16:00 MEZ



Bristol City gegen Watford: 17:45 GMT, 18:45 MEZ



Cambridge United gegen Birmingham City: 17:45 GMT, 18:45 MEZ



Tottenham Hotspur gegen Aston Villa: 17:45 GMT, 18:45 CET



Grimsby Town gegen Weston Super Mare: 17:45 GMT, 18:45 MEZ



Charlton Athletic gegen Chelsea: 20:00 GMT, 19:00 MEZ



Sonntag, 11. Januar



Derby County gegen Leeds United: 12:00 GMT, 13:00 MEZ



Portsmouth gegen Arsenal: 14:00 GMT, 15:00 MEZ



Hull City gegen Blackburn Rovers: 14:30 GMT, 15:30 MEZ



Norwich City gegen Walsall: 14:30 GMT, 15:30 MEZ



Sheffield United gegen Mansfield Town: 14:30 GMT, 15:30 MEZ



Swansea City gegen West Bromwich Albion: 14:30 GMT, 15:30 MEZ



West Ham United gegen Queens Park Rangers: 14:30 GMT, 15:30 MEZ



Manchester United gegen Brighton & Hove Albion: 16:30 GMT, 17:30 MEZ



Montag, 12. Januar



Liverpool gegen Barnsley: 19:45 GMT, 20:45 MEZ



Glaubst du, dass es dieses Jahr einige "Riesenkiller" im FA Cup geben wird? Letztes Jahr wurde Arsenal in dieser Phase ausgeschieden... von Manchester United im Elfmeterschießen.