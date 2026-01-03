150 Verbände und Verbände fordern die Absage des Spiels Barça-Maccabi Tel Aviv in Barcelona

HQ

Die EuroLeague im Basketball setzt sich nächste Woche fort und beginnt die zweite Hälfte der regulären Saison, wobei Maccabi Tel Aviv am 6. Januar Barcelona für Runde 20 von 38 Spielern besucht. Die Ankunft der israelischen Mannschaft stieß in der Stadt auf heftigen Widerstand, und 150 soziale, gewerkschaftliche und politische Organisationen in Katalonien haben die Absage des Spiels in einer manifiesto gefordert.

Das Spiel, wie viele andere Spiele israelischer Vereine in Europa, wird hinter verschlossenen Türen ausgetragen – eine Entscheidung, die getroffen wurde, nachdem die Tickets bereits verkauft waren. Barça entschied sich, das Spiel hinter verschlossenen Türen auszutragen und versprach Rückerstattungen, um Unruhen zu verhindern. Doch der Manifizierteste fordert die vollständige Absage des Spiels, gefördert von der Plattform "Prou Complicitat amb Israel" (Genug der Komplizenschaft mit Israel).

Sie behaupten, dass die Zulassung des Spiels "den Völkermord am palästinensischen Volk normalisiert" und den Sport als Mittel nutzt, um Menschenrechtsverletzungen zu verschleiern, mit der Behauptung, Sport könne nicht neutral sein. Die Barça-Basket-Fanclubs haben außerdem den Ausschluss israelischer Teams aus der EuroLeague gefordert. Gleichzeitig mit dem Spiel wurde auch eine Demonstration für den 6. Januar ausgerufen.

Die EuroLeague war einer der ersten Wettbewerbe, der israelischen Vereinen erlaubte, nach dem fragilen Friedensvertrag zwischen Israel und Hamas, der den Gastmannschaften aus dem übrigen Europa Unbehagen bereitete, in ihre Heimstadien in Israel zurückzukehren.