Die Nintendo Switch 2 übertrifft den ersten Verkaufsmeilenstein der OG Switch in Rekordzeit in Spanien

Wie exklusiv unser Team bei Gamereactor Spanien erfahren hat, verkaufte sich die Nintendo Switch 2 auf dem spanischen Markt mehr als 312.000 Einheiten, bevor sie die Trauben "aß", die lokale Tradition, um sich von 2025 zu verabschieden. Das bedeutet, dass die neuere Konsole den Meilenstein ihres Vorgängers in nur sieben Monaten auf dem Markt übertroffen hat. Da auch die originale Nintendo Switch rund um ihre erste Weihnachtskampagne ins Schwarze brachte, stellt dies einen neuen Rekord für das Unternehmen, trotz des Eindrucks, den die wöchentlichen Verkäufe sowohl im Sommer als auch im Herbst hinterlassen haben.

Laut unseren Daten lag die Switch 2 am Ende von Woche 52 bei etwa 312.000 verkauften Konsolen, was Montag bis Mittwoch dieser Woche ausschließt. Da die OG Switch am 3. März und die Switch 2 am 5. Juni veröffentlicht wurden, benötigte letztere drei Monate weniger (März, April, Mai) und etabliert sich somit als das am schnellsten verkaufte Nintendo- (oder eines anderen Hersteller-) Systems im Land. Sie übertraf die Switch 1, die damals die Wii übertraf, indem sie letzte Woche etwa 16.000 Einheiten verkaufte – 5.000 mehr als in Woche 51.

Die Nintendo Switch 2 stellte bereits im Juni in Spanien einen neuen Startrekord auf, als sie 73.000 Einheiten zum Start und rund 100.000 im ersten Monat ihres Lebens auslieferte und damit alle Debütrekorde von Nintendo selbst oder PlayStation brach.

Ebenso beendet Mario Kart World, ein Spiel, das serienmäßig im meistverkauften Konsolenpaket enthalten ist, das Jahr als zweitmeistverkauftes Spiel in allen Formaten und hat nicht weniger als 255.000 Einheiten platziert (Ackution-Verhältnis von 0,82, 81,7 %, also mehr als 8 von 10 Switch-2-Käufern besitzen es). Außerdem wurden im letzten Jahr weitere 61.000 Exemplare von Donkey Kong Bananza verkauft, eine mehr als ordentliche Leistung für den zweiten Flaggschiff-Titel des neuen Katalogs. Das verdient zusätzliche Anerkennung, denn die erste Switch hatte beim Start ein Zelda und einen Haupt-Mario zu Weihnachten.