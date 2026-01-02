Wann kehrt die UEFA Conference League 2026 zurück und wann findet die Auslosung für die K.-o.-Phase statt?

HQ

Die UEFA Conference League, der dritthöchste UEFA-Vereinswettbewerb, beendete ihre Vorrunde, die Ligaphase, früher als die Champions League und Europa League: Statt acht Spiele bestritten sie sechs Spiele, alle im Jahr 2025. Wir kennen also bereits die acht Teams, die direkt ins Achtelfinale einziehen, und die 16 Teams, die im Februar das zusätzliche K.o.-Spiel bestreiten werden.

Die Termine für die K.-o.-Runden sind für die Europa League gleich, was bedeutet, dass es in diesem Januar keine Spiele geben wird und wir bis Mitte Februar warten müssen.

Die Auslosung für die K.-o.-Play-off wird jedoch früher, am 16. Januar, separat von Europa und Champions League, stattgefunden.

Dann wird die andere Auslosung für das Achtelfinale am 27. Februar zeitgleich mit den beiden anderen UEFA-Wettbewerben stattgefunden.

Alle Spieltage der Conference League im Jahr 2026



Play-offs der K.-o.-Phase: 19. & 26. Februar 2026



Runde der letzten 16: 12. & 19. März 2026



Viertelfinale: 9. & 16. April 2026



Halbfinale: 30. April & 7. Mai 2026



Finale: 27. Mai 2026 (Leipzig)



Verfolgst du 2026 ein Conference-League-Team?