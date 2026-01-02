Wann kehrt die Champions League 2026 zurück und welche Termine für alle K.-o.-Runden und das Finale sind?

HQ

Die UEFA Champions League Saison 2025/26 kehrt Ende Januar zurück, wobei die letzten Spiele der Ligaphase noch ausgetragen werden und die K.-o.-Playoffs kurz danach, noch vor den traditionellen K.-o.-Phasen.

Abgesehen von den eigentlichen Spielterminen sollten Sie die Auslosungen merken: Die Play-offs der K.-o.-Phase finden direkt nach Ende der Ligaphase, am 30. Januar, statt; und die Auslosung für das Achtelfinale erfolgt am 27. Februar.

Es wird ein voller Kalender bis zum Finale in Budapest am 30. Mai 2026 sein, mit zwei Spieltagen pro Monat. Hier sind die Champions-League-Termine 2026, die Sie kennen müssen:

Champions-League-Termine im Jahr 2026



Spieltag 7 der Ligaphase: 20./21. Januar



Spieltag 8 der Ligaphase: 28. Januar



K.-o.-Playoffs: 17./18. & 24./25. Februar 2026



Runde der letzten 16: 11.10. & 17./18. März 2026



Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April 2026



Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai 2026



Endgültigkeit: 30. Mai 2026 (Budapest)



Verfolgen Sie ein Team bei der UEFA Champions League 2025/26?