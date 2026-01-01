MotoGP 2026 vollständiger Kalender: alle Rennen von Februar bis November

HQ

Die MotoGP-Saison 2026 beginnt am letzten Februarwochenende mit dem ersten Rennen im März und dauert bis November nach dem üblichen Zeitplan. Letztes Jahr dominierte Marc Márquez auf eine seltene Weise und gewann 11 Rennen, während der engste Konkurrent, Álex Márquez, 3 gewann.

Wird die Saison 2026 wettbewerbsintensiver sein? Hier sind die wichtigsten Daten, die Sie in Ihrem Kalender einchecken sollten, um MotoGP 2026 zu verfolgen.

MotoGP-Kalender 2026



27. Februar – 1. März: Thailand – Buriram



20.–22. März: Brasilien – Goiania



27.–29. März: USA – Austin



10.–12. April: Katar – Lusail



24.–26. April: Spanien – Jerez



8.–10. Mai: Frankreich – Le Mans



15.–17. Mai: Katalonien – Barcelona



29.–31. Mai: Italien – Mugello



5.–7. Juni: Ungarn – Balaton



19.–21. Juni: Tschechien – Brünn



26.–28. Juni: Niederlande – Assen



10.–12. Juli: Deutschland – Sachsenring



7.–9. August: Großbritannien – Silverstone



29.–30. August: Aragon – MotorLand



11.–13. September: San Marino – Misano



18.–20. September: Österreich – Spielberg



2.–4. Oktober: Japan – Motegi



9.–11. Oktober: Indonesien – Mandalika



23.–25. Oktober: Australien – Phillip Island



30. Oktober – 1. November: Malaysia – Sepang



13.–15. November: Portugal – Portimao



20.–22. November: Valencia – Cheste



Wirst du MotoGP 2026 verfolgen?