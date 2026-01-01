Sport
MotoGP 2026 vollständiger Kalender: alle Rennen von Februar bis November
Hier ist der vollständige Rennkalender der MotoGP 2026.
Die MotoGP-Saison 2026 beginnt am letzten Februarwochenende mit dem ersten Rennen im März und dauert bis November nach dem üblichen Zeitplan. Letztes Jahr dominierte Marc Márquez auf eine seltene Weise und gewann 11 Rennen, während der engste Konkurrent, Álex Márquez, 3 gewann.
Wird die Saison 2026 wettbewerbsintensiver sein? Hier sind die wichtigsten Daten, die Sie in Ihrem Kalender einchecken sollten, um MotoGP 2026 zu verfolgen.
MotoGP-Kalender 2026
- 27. Februar – 1. März: Thailand – Buriram
- 20.–22. März: Brasilien – Goiania
- 27.–29. März: USA – Austin
- 10.–12. April: Katar – Lusail
- 24.–26. April: Spanien – Jerez
- 8.–10. Mai: Frankreich – Le Mans
- 15.–17. Mai: Katalonien – Barcelona
- 29.–31. Mai: Italien – Mugello
- 5.–7. Juni: Ungarn – Balaton
- 19.–21. Juni: Tschechien – Brünn
- 26.–28. Juni: Niederlande – Assen
- 10.–12. Juli: Deutschland – Sachsenring
- 7.–9. August: Großbritannien – Silverstone
- 29.–30. August: Aragon – MotorLand
- 11.–13. September: San Marino – Misano
- 18.–20. September: Österreich – Spielberg
- 2.–4. Oktober: Japan – Motegi
- 9.–11. Oktober: Indonesien – Mandalika
- 23.–25. Oktober: Australien – Phillip Island
- 30. Oktober – 1. November: Malaysia – Sepang
- 13.–15. November: Portugal – Portimao
- 20.–22. November: Valencia – Cheste
Wirst du MotoGP 2026 verfolgen?